Teatro de Bardo llega a San Francisco con tres obras 

El próximo fin de semana llegará a la ciudad de San Francisco el grupo “Teatro del Bardo” desde la ciudad de Paraná. Con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Francisco presentarán tres obras con entrada libre y gratuita en el Teatrillo Municipal el viernes, sábado y domingo.

“Teatro del Bardo” es un grupo con 24 años de trayectoria en el quehacer teatral del

país. Un grupo referente del Teatro de grupo.

En esta oportunidad presentan para San Francisco un fin de semana a "Puro Teatro" con propuestas para una maratón Bardera Teatral en San Francisco, espectáculos unipersonales propios y noches llenas de la magia del teatro.

El ciclo Bardero se llevará a cabo los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de

diciembre de 2022 en el Teatrillo Municipal.

Programación:

Día 1: "Extraño tu perfume" (un manifiesto raro de Teatro del Bardo).

Género y diversidad.

Actúa: Sebastián Boscarol

Dirige: Valeria Folini

Viernes 2 de diciembre 21 hs.

Espectáculo seleccionado en la Fiesta Provincial de Entre Ríos 2021 para representar la

provincia en la próxima Fiesta Regional de Teatro del INT

Sinopsis

Es un espectáculo unipersonal inspirado en textos no dramáticos de la literatura queer-trans

contemporánea y en la biografía del actor, ficcionalizando ambas fuentes de textualidad a

través de la hibridación de los lenguajes verbales y no verbales, en una fragmentación,

montaje y desmontaje que emula el transcurrir de la vida de una persona, intentando

desandar en escena, un concepto socialmente habilitado: la identidad de género.

Día 2: "Antígona, la necia".

Una tragedia griega.

Actúa: Valeria Folini

Dirige: Walter Arosteguy

Sábado 3 de Diciembre 21 hs.



Este espectáculo fue estrenado en el año 1998 y cuenta con más de 1000 funciones en el

país y en el mundo. Es un espectáculo premiado a lo largo de su gran trayectoria.

Mejor Actriz: Valeria Folini - Selección Provincial de Teatro 2002, Entre Ríos. Premio

Escenario a la mejor actriz 2008.

Sinopsis:

Antígona es hermana de su padre. Antígona es nieta de su madre.

Antígona es tía y sobrina de sus hermanos. Al final, Antígona se convierte en su

propiamadreen el exacto momento de su muerte.

Antígona no puede elegir su origen, entonces lo acepta.

Antígona no puede deshacer la ceguera de su padre, entonces la convierte en virtud.

Antígona no puede evitar el fratricidio de sus hermanos, entonces lo ignora.

Antígona no puede desobedecer la ley de su tío, entonces la burla, obediente de sí misma.

Y haciendo esto, engendra su propia muerte.

La única cosa que Antígona puede hacer. Parir su mito.

Día 3: "El corazón del actor"

Una obra de suspenso y terror.

Actúa: Tovio Velozo

Dirige: Walter Arosteguy

Domingo 4 de diciembre 20 hs

Mención especial como mejor actor en la Fiesta Provincial de Teatro de Entre Ríos 2018

para Tovio Velozo, por “El corazón del Actor”

Sinopsis:

Una confesión de muerte y la lucha por la razón ante los ataques de las zonas más oscuras

de la

mente, desafiando el sentido de la realidad. Un recorrido por el laberinto de la locura.

Una historia sobre el crimen, la culpa, y la percepción de la realidad, puestas en cuestión

constante en la mente del protagonista. Ficción y realidad latiendo en un mismo corazón…

Las entradas de las 3 noches son gratis para el público con retiro de las mismas en la Dirección de Cultura, (Bv. 9 de Julio 1187 de 8 a 14 de lunes a viernes).