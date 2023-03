Murió el actor Lance Reddick, conocido por John Wick y The Wire

El mundo del cine y especialmente el de Hollywood está de luto por la muerte del conocido actor estaodunidense Lance Reddick a los 60 años. La estrella era conocida por sus participaciones en la serie The Wire de HBO y la franquicia de películas de John Wick.

Fuentes policiales le confirmaron al medio TMZ que encontraron el cuerpo de Reddick esta mañana en su casa de Studio City, California, Estados Unidos. Hasta el momento no se ha dado una causa de muerte pero las fuerzas policiales indican que aparentemente serían causas naturales.

Reddick se encontraba realizando una gira de prensa para el estreno de la cuarta parte de las películas de John Wick donde interpreta a Charon. Incluso tenía agendada una aparición en el programa de televisión de Kelly Clarkson para la próxima semana.

El miércoles pasado subió un video a sus redes sociales donde mostraba que estaba en su casa en vez de en la premiere de John Wick 4 en Nueva York. Aún así, no dio motivos por los cuales no asistió.

Antes de su paso por John Wick, Reddick era conocido por interpretar a Cedrick Daniels en la serie de HBO The Wire. También tuvo participaciones en series como Fringe, Lost y Doctor Who, así como las películas "Angel Has Fallen" y "Godzilla Vs. Kong".

Incluso, el actor filmó su participación cómo el dios griego Zeus en la serie de Disney+ de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo.