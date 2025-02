Las Atrevidas deleitarán con sus voces en la Buena Mesa

Las Atrevidas, el trío formado por Teresa Arminda Herrera, María Rosa Primo y Eva Fasano, debutará en el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción ofreciendo un repertorio variado.

En La Mañana de El Periódico, el grupo que nació hace unos cuatro años en una escuela de canto, hablaron de su presente y del desafío que tienen por delante.

“Nos conocimos en una escuela de canto. Éramos varias mujeres que íbamos a hacer lo mismo. Después quedamos nosotras tres, por esas cosas de la vida se armó este ‘grupete’ y empezamos a hacer lo que realmente a nosotras nos gusta”, contó Teresa sobre los inicios.

La cantante agregó que tuvieron que aprender a acoplarse debido a que son tres voces diferentes. “Por suerte siempre estuvimos ayudándonos con personas que saben. Ya tenemos una base de lo que aprendimos en la escuela de canto El Faro, a cargo de Roxana Pampiglione, y ahora estamos trabajando con el profesor Hernán Olocco en Devoto. Como buenas alumnas viajamos todos los martes a seguir estudiando”.

Cabe recordar que las mujeres llegaron a estar, entre otros eventos, en la Peatonal San Francisco, donde recibieron el ‘mate de la amistad’ por parte del municipio, y desde allí comenzaron a llamarlas desde muchos lugares para verlas actuar.

La música en sus vidad

El amor por la música y el canto nació en diferentes momentos de sus vidas.

En el caso de Teresa, la música estuvo presente desde que tiene uso de razón. “Esto viene de mis abuelos, de mi familia, soy nacida en Frías, Santiago del Estero, y la raíz es el folclore. Siempre la música estuvo”.

Por parte de María Rosa, de joven conformó coros, abandonó y pudo volver a la música y el canto hace unos años: “Estuve en coros, desde el colegio hasta de la Iglesia Catedral, hasta mis 19 años. Después me puse de novia, y cuando enviudé volví a la música, empecé a ir a El Faro. Me encantó. Y ahí arrancamos”.

Por el lado de Eva, empezó a acompañar en el canto a su hermano, que se había comprando una guitarra, luego conformó un dúo y pese a que no fue su prioridad, nunca dejó de cantar. “Los ‘70 eran el boom del folclore; mi hermano compró una guitarra, yo le cantaba y él sacaba las canciones. También formé un dúo con una chica de Devoto, éramos ‘Las del Valle’. Estuvimos en una guitarreada hace años. Más tarde vino la época de los novios, y nos interesaron más que la música, pero nunca dejé de cantar en mi casa. Y un día fui a Termas de Río Hondo, eligieron a un grupo para hacer una noche de canto y la gente me aplaudió. Me encantó. Así que apenas llegué de allá me fui a la escuela de canto. Y de ahí no dejé”.

El Festival

Según adelantaron, para el Festival de la Buena Mesa estarán interpretando canciones del cancionero popular. “Son cinco temas, nosotros cantaríamos mucho más pero ese es el tiempo que tenemos, a lo sumo seis canciones. Esperemos que sea una noche espectacular”, contaron.

Teresa adelantó que más allá de esta posibilidad, siempre aspiran a más y en todo momento hay “cosas en la cabeza que están dando vueltas”. Pero respecto a este evento en particular, opinó: “Para nosotras es una experiencia espectacular. Nos compromete a hacer más cosas”.

En este caso, tuvieron que formar una banda para subir al escenario ya que suelen cantar con pista. “Estamos enloquecidas con los ensayos para compaginar, hemos sumado a cuatro músicos que van a estar sobre el escenario para nosotras, en teclado, batería, bajo y guitarra eléctrica. Entre otros Gustavo Yurgens, que es de mucha confianza, siempre estuvimos ligados con la música y fue el primero al que hablé y el primero que me dijo que sí. Y él buscó otras personas. También va a estar Claudio Rostagno en batería. Queremos que suene espectacular”, reflejó.

A su turno, María Rosa se refirió a toda a tarea que hay detrás: “No es solamente decir ‘sí, vamos’. Hay todo un trabajo, desde qué nos ponemos. Estamos pensando en todo. Como nos decía el ‘profe’, tenemos que estar en muchos detalles porque nos va a ver el país".

Eva sumó: “Estamos contentas, es una oportunidad única, no esperé nunca poder estar en la Buena Mesa. Así que estamos contentas, y sí, ansiosas y nerviosas ante semejante escenario”.

Teresa cerró: "Me encanta ese desafío, que nos vea todo el mundo”.

Escuchalas acá.