“Las Atrevidas”, el fenómeno de tres jubiladas que la rompen cantando

La música es una fuente de alegría y energía que llega a todas las edades y el grupo Las Atrevidas son un claro ejemplo de ello. Estas tres amigas jubiladas pero apasionadas por la música, comenzaron a sembrar aplausos en cada presentación que brindan en los distintos escenarios de San Francisco.

Formado por Teresa Herrera, María Rosa Primo y Eva Fasano, Las Atrevidas comenzaron a cantar como hobby, dieron sus primeros pasos en escenarios pequeños en eventos privados, pero llegarían a la popularidad tras presentarse en La Peatonal de la 25 durante el verano y en la primera fecha de Domingos Diferentes, el tradaicional ciclo que convoca a los adultos mayores, en una exitosa jornada en la que fueron el “teloneras” a el Toro Quevedo.

“Esto empezó de una escuela de canto a la que asistíamos, éramos como 10 mujeres que empezamos a cantar juntas, con el tiempo se fue desarmando y quedamos nosotras tres. Se nos ocurrió seguir en el canto y preparándonos siempre para hacer algo juntas”, explicó Teresa.

En este sentido, María Rosa añadió: “Nos fuimos presentando en distintos shows chiquitos, en círculos privados y se nos abrieron algunas puertas y después que nos presentamos en La Peatonal todo fue muy lindo, no esperábamos esta repercusión”.

Al respecto, Eva contó que, en un principio, no tenía la intención de actuar en La Peatonal, “yo pensaba qué va a decir la gente, ‘unas señoras grandes en el escenario’, pero bueno, ya el presentador nos dio una gran bienvenida y a la gente le gustó el show, no lo podíamos creer”.

Desde siempre con el canto

Las mujeres coincidieron que el canto estuvo siempre presente en sus vidas de diferentes formas y que ahora disfrutan poder mostrarse al público entre amigas.

Teresa heredó la pasión por el canto de su familia, María Rosa cantaba en un coro pero había abandonado su práctica tras su casamiento; mientras que Eva tarareaba letras mientras realizaba sus quehaceres en la casa.

Para Las Atrevidas, cantar juntas no es solo un pasatiempo, sino una forma de mantenerse activas y enérgicas en la tercera edad. La música les da la oportunidad de expresarse y de conectarse con los demás. Y sostuvieron que “cada presentación es una oportunidad de compartir su amor por la música con los demás y de inspirar a otros a perseguir sus pasiones, sin importar la edad que tengan”.

Luego las amigas contaron el porqué del nombre del trío: “A la escuela de canto también iba Rita Ruiz y un día llegó y nos dijo que ya tenía el nombre para este grupo, que iba a ser Las Atrevidas y quedó. Las Atrevidas en el buen sentido, por el solo hecho de ser señoras mayores, no viejas-aclararon las tres entre risas-, pero mayores y que nos animamos a hacer estas cosas, no es tan fácil que cualquiera se anime subir a un escenario delante de un montón de gente, tratar de coordinar todo, de no olvidarse las letras, de ir a tiempo con las pistas y de un montón de cosas. Además de ensayar, buscar la ropa y bueno, es un trabajo”.

El repertorio y el acting

Además del repertorio musical, lo que distingue a Las Atrevidas es su compromiso con la calidad y cada presentación que dan en el escenario. Las tres mujeres se esfuerzan por mantener una imagen impecable y elegante, cuidando cada detalle de su vestimenta y maquillaje. Además, ensayan regularmente y buscan perfeccionar su técnica para brindar siempre un mejor espectáculo.

Las amigas explicaron que sus temas pertenecen al cancionero popular, Eva canta tango, María Rosa, melódico y Teresa más folklore. “Pero siempre compaginando para que lo que hacemos nos guste a las tres”, aclararon.

Con respecto a las vestimentas y maquillajes, admitieron: “Siempre hay que estar bien presentables y coordinadas. Es un poco lo que nos enseñaron en la escuela de canto, que cuando uno ve a alguien sobre un escenario, le miran todos los detalles, ya sea varón o mujer. Nosotras cuidamos todos los detalles y creemos que la gente se da cuenta”.

Las Atrevidas son un ejemplo de cómo la música puede transformar vidas y generar alegrías y admiración. La pasión de las amigas por el canto, el compromiso en sus presentaciones demuestran que nunca es tarde para seguir nuestros sueños.

Ahora se encuentra sumando repertorio al aguardo de futuras contrataciones.