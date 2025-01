Claudio y la Banda Brillante debutará en la Buena Mesa 2025

La Municipalidad confirmó los grupos locales y de la región que estarán en el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción 2025. Uno de ellos será Claudio y la Banda Brillante, cuya propuesta se presentará el domingo 16 de febrero e incluirá clásicos musicales que han marcado generaciones, en el marco de sus 45 años.

A pocas semanas de que arranque el festival, en donde estarán por primera vez, Claudio contó en El Periódico cómo se preparan para este evento: “Estamos muy contentos, creo que en estos 45 años es la frutilla de la torta, lo que a mí particularmente me falta”.

Para Claudio era algo que anhelaba pero que no estaba seguro de que pudiera pasar. “Yo me preguntaba ‘¿pasará?’. Pero hay chicos más jóvenes en la banda y me decían ‘vas a ver que vamos a estar, tenemos que estar, hace muchos años que estás llevando música por todos lados’. Aunque no parezca, hemos llevado música desde San Francisco a media Argentina, hemos andado por tantos lugares. Uno es un luchador de esto, particularmente dejé todo por mi banda brillante. Y fue una emoción muy grande saber que íbamos y que vamos a estar”.

El acordeonista comentó que la banda tiene un formato de toda la vida que conserva y que eso presentarán en la Buena Mesa: “Vamos a hacer lindos temas. La ‘brillante’ se caracteriza por tocar siempre temas clásicos. Llegar a la gente con temas propios por ahí es difícil. Nosotros tenemos un target de gente de cuarenta años hacia arriba, entonces todavía hay música que se está escuchando, hay grandes grupos que todavía están en vigencia. Nosotros tratamos de hacer eso pero sin copiar, tenemos un estilo muy particular”.

Formación

Hoy, Claudio y la Banda Brillante está conformada por Claudio Gudiño, Nicolás Gudiño, Alejandro Moyano, Enzo Gorosito, Tato López y Fabián Ortiz.

Claudio está en la formación desde sus 14 años, animado por su padre que le dio el empujón para dejar la banda que integraba en ese entonces y largarse por su cuenta: “Me dijo, ‘¿No querés formarte algo vos? Yo te doy una mano’. Y ahí empezamos y no paramos más el sábado pasado”.

“A mi viejo le gustó toda la vida la música, me acompañó siempre tocando la pandereta. Era un apasionado y se ve que él apostaba a su hijo y me acompañó toda la vida. Hemos ido a tocar hasta Río Turbio, hicimos la Patagonia en su momento, hemos andado por Entre Ríos, Santiago del Estero, por ahí nos faltó ese tema que nos llevara al éxito”, reflexionó.

Ese empuje que su papá le dio hoy se lo pudo dar a su hijo, Nicolás, que es el vocalista. Debido a su corta edad, su hijo transitó por un período de adaptación, pero se ganó el lugar.

“Él toca el acordeón, el piano, hace percusión. Tiene 21 años pero hace de los 15 que anda dando vueltas conmigo. Nos hacía falta una voz y él tiene aptitudes. Nos quedamos sin vocalista y me pidió una oportunidad. Le dije ‘mirá que tenés que ponerte muchos años al hombro’. Hemos pasado por muchas críticas pero se fue moldeando y hoy por hoy tiene un lugarcito bien ganado. Y yo como papá le voy a dar la oportunidad hasta el último día y la banda brillante, mientras él me acompañe, va a seguir viva”, subrayó.

El músico también hizo mención al trabajo que hay detrás de cada show, que excede mucho más las horas del show: “Es un estilo de vida, por eso cuando estoy un sábado en casa, estoy feliz. A lo mejor son las once de la noche y estoy durmiendo. Sino en el caso mío particular tengo que manejar, hay que estar pendiente de cualquier cosita que falte, el sonido es nuestro, también hay que estar encima”.

“De todas maneras los chicos que me acompañan y que me acompañaron durante los 45 años siempre se portaron bien conmigo. Pudo haber alguna diferencia pero el tiempo sana esas cosas. Y tengo la gracia de que cuando me encuentro con algunos, me dan un abrazo. Y eso es lindo, porque perdura la amistad", agregó.

Y sumó: "Vivimos momentos muy lindos. Una intimidad muy linda. Salimos a la tarde, entonces tenés que tener al grupo contento, nos reímos, nos contamos nuestras penas y amarguras, pero también las alegrías, pero yo lo adoro y si volviera a nacer, lo repetiría”.

Además de Nicolás, la banda está formada por Alejandro Moyano, que se incorporó relativamente hace poco tiempo en congas; Enzo Gorosito en computadora; Tato López en locución; y Fabián Ortiz. “Fabián es una persona que me acompañó a mí durante 32 años. Después dejó, se fue a trabajar con otra gente por unos diez, doce años y ahora hace unos meses que está de nuevo conmigo. Y espero que nos jubilemos juntos”, apuntó.

Ya cerrando, Gudiño volvió a referirse a lo que más lo hace feliz. “Es lo único que sé hacer. Yo respeto mis dos oficios a rajatabla. Uno porque me permite mantener a mi familia y es con el que me pude hacer mi casa, que es la pintura. Y lo otro me ha ayudado, porque cuando no tuve laburo, el baile me ha permitido comprarle la leche a mis hijos o pagar la luz. Entonces lo respeto a con toda mi alma”.

“Estamos ensayando, y como son todos clásicos los que vamos a hacer, la gente se va a enganchar. Vamos a hacer algo lindo, la ‘banda brillante’ es muy entradora. Vamos a estar el domingo, temprano, así que invito a toda la ciudad, porque Claudio y la Banda Brillante a donde va dice que es de San Francisco, pese a que soy nacido en Balnearia. Quiero agradecerle a la Municipalidad, al intendente Damián Bernarte, y a toda la gente de la comisión que aceptaron la propuesta. Ahora está en nosotros el desafío de que le guste a la gente, eso es lo más grande que me puede pasar”.

Artistas locales y regionales

San Francisco se prepara para vivir el 22º Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, que se llevará a cabo los días sábado 15 y domingo 16 de febrero de 2025 en el predio de la Sociedad Rural. Esta edición se presenta con una organización renovada, con importantes cambios que buscarán mejorar la experiencia para los asistentes, consolidando al evento como uno de los más importantes del país.

Si bien ya se conocía la grilla principal de artistas para cada noche, este martes la Municipalidad de San Francisco confirmó cuáles serán los artistas locales en cada jornada festivalera.

Entre las principales atracciones en cuanto a los espectáculos se encuentran artistas de renombre nacional e internacional como Los Nocheros, Diego Torres, Emanero y el humor del Mago Black, quienes se presentarán el sábado 15. El domingo 16, contará con la presencia de Los Caligaris, Dale Q' Va, LBC y Euge Quevedo, además del humor del Mudo Esperanza.

Sin embargo, la grilla también contará como cada año con la participación de destacados artistas locales, quienes aportarán su talento al evento. El sábado 15 está prevista la presentación del trío musical Las Atrevidas, formado por Teresa Erminda Herrera, María Rosa Primo y Eva Fasano, quienes ofrecerán un repertorio que incluye tango, rancheras mexicanas y folclore latinoamericano, junto a ellos, el grupo Cantorcitos integrará la música de raíz folclórica con un toque latinoamericano, con la participación de Rubén “Culi” Taborda, Denis Pineda y Nicolás Galli.

El domingo 16, la cumbia será protagonista con la banda Cumbiaravana, nacida en 2017 y que se ha ganado el reconocimiento en San Francisco y la región. También se presentará Claudio y la Banda Brillante, cuya propuesta incluirá clásicos musicales que han marcado generaciones, en el marco de sus 45 años, y finalmente los presentes podrán disfrutar de la actuación de la Jazz Gigante Arias de la localidad de Devoto con un recital tributo por sus 90 aniversario.

La apertura de las dos noches estará a cargo del Ballet Municipal Patria, como todos los años, con una performance que promete ser una muestra de arte y dedicación.

Además, participará el Grupo Juvenil de la Escuela de Danzas Folclóricas durante las dos noches del evento.