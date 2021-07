La madre de Santiago "Chano" Moreno Charpentier, el músico baleado por un policía al que presuntamente intentó atacar durante un brote psicótico, dijo que su hijo no le hizo nada y que ello fue constatado por un médico legista.



"Vino un médico legista que mandó el juez hoy al sanatorio a evaluarme y constató que estoy en perfecto estado. No me hizo nada", dijo Marina, madre del músico, en comunicación con Télam.



Consultada sobre sus dichos al canal TN sobre que su hijo fue baleado por un policía sin que lo intentara agredir, la mujer contestó: "Sí",



En tanto fuentes judiciales dijeron a Télam que la mamá del exlíder de la banda Tan Biónica no declaró aún en el marco de la causa, ya que durante esta jornada no quiso hacerlo ante los efectivos de la Policía Federal que fueron al Sanatorio Otamendi -donde está internado su hijo- por orden del fiscal del caso, Juan Manuel Esperante.



Al representante del Ministerio Público le pareció razonable eso debido al estrés de la situación vivida esta mañana y se puso a disposición de la mujer para cuando se sienta en condiciones de declarar, añadieron los voceros.



No obstante, ante estas nuevas versiones de lo sucedido brindadas por la mujer en las últimas horas, las fuentes dijeron que ahora tiene cierta urgencia por escucharla.

En tanto, un comunicado difundido por la familia Charpentier detalló que producto del disparo "Chano" resultó afectado en "uno de sus riñones, el páncreas y el bazo".



"El incidente ocurrió anoche en circunstancias en que su familia y los médicos de la obra social intentaban trasladarlo", explicaron.

Berni aseguró que el policía "actuó correctamente"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que el policía que le disparó a “Chano” Charpentier “actuó correctamente” y señaló que este caso “podría haberse evitado con el uso de las armas no letales” como la pistola Taser.



Berni explicó al canal C5N que un móvil de la policía bonaerense fue alertado por la madre del músico, quien había sido agredida con un cuchillo.



“Cuando (los policías) intentan reducirlo, los ataca con un cuchillo. La policía hizo lo tenía que hacer”, afirmó el ministro provincial.



Señaló que el oficial no fue herido “porque pudo neutralizarlo antes” a Charpentier, quien está vivo “porque había médicos (en el lugar) y fue trasladado de urgencia”.



“Cuando terminó el efecto de sedación, arriba de la ambulancia intentó nuevamente agredir a la madre”, reveló Berni.



El ministro volvió a decir que el efectivo bonaerense “actuó de manera correcta, dentro de los parámetros de la legalidad”.



“De haber actuado de manera incorrecta sin duda hubiera sido sancionado”, remarcó.



El funcionario reiteró la importancia de las armas no letales, como son las pistolas Taser, para casos como el que involucró al exlíder de “Tan Biónica” que, según indicó, “hay todos los días”.



“Este es el típico caso de que se podría haber evitado la reducción por medio de una pistola no letal, donde con tres metros de distancia se puede reducir a una persona”, aseguró,



Por último, el responsable de la cartera de Seguridad afirmó que “la policía de la provincia (de Buenos Aires) en los últimos años no tuvo el entrenamiento correcto”.

La reconstrucción del hecho



Según un investigador, la casa posee un cerco perimetral y la entrada a la misma está a unos seis metros de distancia.



Charpentier en un primer momento se asomó por la puerta de la casa para entablar una conversación con los tres efectivos policiales que habían llegado, pero al notar la presencia de su madre, regresó sobre sus pasos e ingresó a la vivienda.



Fue allí que, según el relato de un investigador, tomó una cuchilla de un cajón y salió de manera inmediata para agredir a los efectivos.



De acuerdo a lo que consta hasta el momento en la causa, cuando los agentes intentaron reducir al exlíder de la banda Tan Biónica, éste se abalanzó sobre uno de ellos portando un cuchillo aserrado, de los que normalmente se utilizan para cortar pan, lo que provocó la reacción del oficial, quien sacó su arma reglamentaria, dio la voz de alto y le disparó.



El tiro ingresó por el abdomen de Charpentier, quien primero fue asistido en el lugar y luego trasladado al Sanatorio Otamendi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



"El policía se replegó pero estuvo condicionado por una ligustrina. (Charpentier) Se abalanzó con el cuchillo en alto en señal de agresión, por tal motivo el policía dio la voz de alto y le disparó", detalló a Télam un pesquisa con acceso a la causa.



"Chano" ingresó con riesgo de vida, fue operado de urgencia y ahora se encuentra estable, señalaron las fuentes.



El mismo investigador aseguró que el viernes pasado el músico protagonizó un episodio similar, que no llegó a finalizar en una agresión, pero su familia también tuvo que solicitar asistencia a la policía local.



"Estaba en actitud desafiante y violenta", añadió el informante al ser consultado por el estado en el que se encontraba esta madrugada.



Voceros judiciales indicaron que en la casa donde vive el músico, en la que circunstancialmente se encontraban su madre y el padrastro, se halló poca cantidad de marihuana y medicación que será analizada para conocer su contenido.



Si bien se encontraron también bebidas alcohólicas, no habría muestras dentro de la vivienda del haber sido consumidas en exceso, añadieron las fuentes.