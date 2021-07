Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, apoyó el DNI no binario y pidió que se respete su identidad de género

Este miércoles Alberto Fernández entregó los primeros tres DNI no binarios del país. Por lo que quienes no se perciben bajo el género masculino o femenino, podrán elegir la categoría “X” como opción, para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer. En redes, Dyhzy, el hijo del Presidente, apoyó este cambio a través de sus redes sociales.

La nomenclatura “X” en el campo ´sexo´ va a comprender las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

Esto fue lo que celebró el hijo del Alberto Fernández en sus historias de Instagram. “Y mientras tanto seguimos conquistando derechos porque ningún retrógrado nos va a parar”, escribió Dyhzy.

Y aprovechó para pedir que se respete la identidad que eligió. “Si los medios como Revista Gente eligen cagarse en mi identidad, qué puedo esperar de las personas en general que como son informadas como el oje.. después dicen lo que quieren”, escribió en sus historias.

“Esto ya no es ‘a la gilada ni cabida’. A mi me hacen saber que no van a respetar mi identidad autopercibida, la de otres la van a respetar o qué?”, continuó su descargo.

Y cerró: “Puedo hacerles un listado de medios que se cagan en mi identidad y no paran. Después a mi me para alguien en la calle y me dice Estanislao y me la tengo que fumar porque estos ver... desinforman”.