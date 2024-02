Este viernes 16 de febrero dará comienzo la 21° edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción y desde el municipio las expectativas son muy grandes.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, el secretario de Gobierno, Raúl Angonoa, brindó detalles de esta edición y resaltó que por primera vez este evento será televisado a nivel nacional a través de la TV Pública.

“Para nosotros es un hito histórico, inigualable. Que por primera vez en la historia de este festival sea transmitido por la TV Pública, a nosotros nos llena de orgullo. Nos da una inmensa alegría que a través del programa Festival País le podamos dar impulso a este festival, que podamos posicionar a nivel nacional tanto el festival como la ciudad. Para nosotros también es importante que la ciudad se muestre en todo el país", dijo.

Seguidamente, agregó: "Nuestro intendente Damián Bernarte está muy feliz con esta posibilidad. También que las colectividades puedan mostrar sus platos, sus exquisiteces, que la gente conozca lo que significa para nuestra ciudad este festival. Estamos más que contentos con esta novedad”.

Respecto a lo que se espera para las tres noches, en tanto, manifestó: “Las expectativas son inmejorables, el único factor que nosotros no podemos manejar es el climático y parece que va a ser un fin de semana espectacular. El pronóstico indica que va a estar lindo tanto el viernes, como el sábado y el domingo. Y si a eso le sumamos lo que nosotros podemos aportar, que es una grilla de primer nivel, tanto de artistas locales como nacionales, y toda la logística de las colectividades, creo que va a ser una fiesta única y de la que nos vamos a acordar siempre”.

“Esta edición del festival va a ser muy linda, muy importante”, añadió.

Angonoa recordó que durante los tres días del Festival las entradas se podrán adquirir no ya en el Superdomo sino en el predio de la Sociedad Rural de 9 a 13 y desde las 17 hasta el inicio del número central.

“Esperamos la la concurrencia de muchísima gente. La idea es abrir las puertas temprano, a partir de las 20. Y que la gente se acomode con tiempo, que disfrute las instalaciones, que recorra el predio, que se ubiquen, estén cómodos y puedan disfrutar de todo el espectáculo”, dijo.

Seguridad, estacionamiento y otros detalles

El secretario de Gobierno indicó que hay “un gran operativo de seguridad” previsto, no solo con las fuerzas policiales habituales, de las que resaltó el apoyo, sino también a partir de la incorporación de la guardia urbana municipal. “Van a ser cerca de 40 infantes que van a estar trabajando y colaborando, tanto en el exterior del predio como en el interior”, apuntó.

En cuanto a estacionamiento, en el exterior habrá un lugar reservado para el estacionamiento de motos. Mientras que aseveró que no se autorizó desde el municipio ninguna percepción de ningún tipo para el estacionamiento. “Es absolutamente gratuito. Nadie está autorizado a cobrar. Los denominados naranjitas no están autorizados. Que la gente no abone ningún canon por estacionar, salvo si va a algún predio privado como puede llegar a ser el predio de Barrio de Cabrera de Baby Fútbol. Pero en lo que tiene que ver con la calle, nadie está autorizado a percibir ningún canon por el estacionamiento”, insistió.

En relación a las colectividades, adelantó que la gran novedad es que las carpas de cada una de las colectividades se colocaron unos metros hacia atrás de la ubicación habitual. “Eso posibilitó que tengamos un gran campo, que la gente pueda sentarse con absoluta comodidad en los tablones que se están instalando y pueda ver desde el mismo el espectáculo, porque van a haber pantallas gigantes instaladas con un excelente sonido. Tratamos de mejorar lo que ya estaba bien hecho, para que la gente pueda disfrutar del espectáculo muy cómodamente”, comentó.

Sobre el final, Angonoa resaltó el apoyo del Gobierno provincial, que hizo un aporte económico para la edición, y reflejó: “Sin dudas es un gran aporte de la Provincia. Martín (Llaryora) siempre fue un gran gestor de este trabajo en conjunto entre la Provincia y la Municipalidad para que el Festival no solo se sostuviera sino que creciera. Aspiramos a que pueda en su agenda hacerse un lugar para venir a visitarnos alguno de los días. Ojalá sea así, para darle un broche de oro a este Festival”.

Cabe agregar que el único ingreso será por Av. Cervantes ya que los demás ingresos serán sólo para la logística.

Las personas podrán ingresar con equipo de mate pero no con conservadoras.