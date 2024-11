El músico Willy Quiroga, legendario bajista y cantante de Vox Dei, falleció en las últimas horas a los 84 años en una clínica de Quilmes, tras atravesar una enfermedad que lo había alejado de los escenarios en los últimos años.

Compositor, locutor y productor musical, trabajó en muchos proyectos hasta que en agosto de 2024 anunció su retiro definitivo por un EPOC que ya le impedía seguir cantando. Su despedida de los escenarios fue en julio de este año en el Pub Mr. Jones de la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.

“Hola amigos... Bueno, tengo que, desgraciadamente, darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad, que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda. Pero quiero agradecerles a todos mis amigos y a todos los que me han hecho el aguante durante tantos años. Se los agradezco, de todo corazón. Ya no puedo continuar”, había dicho en redes sociales unos meses atrás.

Figura del rock argentino

Wilfrido Aníbal Quiroga, más conocido como Willy Quiroga, fue una figura central en la historia del rock argentino, conocido por su carismática presencia y talento musical, siendo parte fundamental de una de las bandas pioneras del género en el país. Vox Dei no solo marcó el comienzo del rock nacional, sino que dejó una profunda huella en la cultura musical argentina con sus álbumes y su icónica obra La Biblia.

Nació en 1940 en Río Cuarto, Córdoba. A fines de la década del '50 comenzó a incursionar en el Rock hasta convertirse en uno de los miembros fundadores de Vox Dei. El grupo estaba formado por Rubén Basoalto en batería; Ricardo Soulé en guitarra y voz; Juan Carlos "Yodi" Godoy en guitarra y voz; y Willy Quiroga en bajo y voz. En un comienzo Soulé era el bajista y Quiroga el guitarrista, pero rápidamente invirtieron sus roles.

Formada en 1967, Vox Dei se destacó por su capacidad de combinar elementos del rock con influencias progresivas y toques de poesía en sus letras. En 1971, la banda lanzó La Biblia, un álbum conceptual basado en textos bíblicos, que se convirtió en un clásico indiscutido del rock en español y un hito del movimiento rockero argentino.

Este disco es considerado uno de los más importantes en la historia del rock nacional, influyendo a generaciones de músicos y consolidando a Vox Dei como una banda fundamental en el desarrollo del género en la región.

Willy Quiroga, como miembro fundador y figura clave, fue parte de la creación de temas emblemáticos como "Génesis" y "El momento en que estás presente", canciones que forman parte del legado sonoro que la banda dejó para la historia.

Génesis, por otra parte, fue versionada por Soda Stereo en su disco Comfort y Música para Volar, que reflejó el Unplugged grabado para MTV en 1996, cuya versión con todos los temas se editó en 2007 y la hizo conocida en toda Latinoamérica.

Su estilo de tocar el bajo y su característica voz marcaron el sonido de Vox Dei, un grupo que ayudó a construir la identidad del rock argentino en una época donde el género comenzaba a tomar forma y hacerse escuchar en el país.

El legado de Quiroga no solo reside en sus composiciones, sino en su incansable dedicación a la música. Con su partida, la escena del rock argentino despide a un verdadero pionero, un hombre que, junto a Vox Dei, contribuyó a darle identidad y profundidad a la música nacional.

La importancia de Willy Quiroga y Vox Dei en el rock argentino es innegable, no solo por sus contribuciones musicales, sino por la influencia cultural que tuvieron, ayudando a establecer una escena de rock en español que sería base para futuras generaciones. Su legado permanece, y su obra seguirá resonando entre los amantes de la música y en la historia del rock en Latinoamérica.