Este fin de semana se viene el Metal Fest y la Retro Vivo en Complejo Ibiza

Se viene un nuevo fin de semana cargado de eventos en San Francisco y en ese marco Circo Beat Producciones prepara dos jornadas sumamente atractivas en Complejo Ibiza.

El viernes se llevará a cabo el Metal Fest, a partir de las 22. Contará con un homenaje tributo a Almafuerte con las bandas invitadas Bardo, Crater y Wiplash.

Por otro lado, el sábado se viene la Retro Vivo -también desde las 22- con la presentación de The Dust, el tributo a Queen; la banda Hey Doc; y el DJ Martín Molina. Además habrá arte en vivo, comida rica y tragos.

Antonella Manelli, de Circo Beat, visitó La Mañana de El Periódico y contó detalles de estos eventos. “El año pasado tuvimos la posibilidad de tener una cuasi despedida de Iorio en San Francisco, así que sabemos que el público quiere esto, con todo lo que pasó en los Premios Gardel también, no podemos omitir juicio de valor, nosotros ni nadie, pero más allá de haber tenido la vida que tuvo, Iorio es el padre del metal argentino y eso un poco caló medio en lo profundo, no estaba pautado que esta fecha se dé, pero justo cae en consonancia con esto, así que serán tres bandas amigas para hacerle la previa al homenaje, que así se llama la banda que es tributo a Almafuerte, son de Rosario y los chicos la rompen, así que el viernes empezamos desde tempranito, desde las 10 de la noche en Ibiza, ya casi nuestra segunda casa para ponerle mucho metal y mucho rock and roll. Hace mucho que no nos vemos con el público metalero de acá, así que felices de poder llevar esta clase de espectáculos que por ahí sabemos que tienen un público recontra selecto, pero ese público selecto es el que queremos”, comentó.

“Va a estar Monchito Cortéz también las dos noches pintando cuadros en vivo, en la primera noche se va a sortear entre entre el público que asista y lo mismo el sábado, una estadía para dos personas en Villa Carlos Paz”, contó Manelli.

“Para el sábado se viene lo que es la Retro Vivo, para volver a los años anteriores, para recordar, para bailar y para comer y tomar algo, vamos a tener música en vivo, la gente de The Dust, que son un tributo a Queen y la rompen toda. Fueron el año pasado al Festival de la Pinta antes de Planeador V (amigos de la casa) y queríamos darles la revancha porque la verdad que tienen un ondón bárbaro y es muy buen tributo. También va a estar DJ Martín Molina, los chicos de Hey Doc que hacen clásicos también de rock de los 70/80/90 y Martín Molina con todo su 'punchi punchi' después para meterle al final de la noche”, agregó Manelli.