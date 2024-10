Este sábado 12 de octubre vuelve Cruzando el Charco a San Francisco, en un show que será a partir de las 21 en Complejo Ibiza, en medio de una gira nacional luego de publicar su último disco Esencia.

Se trata de una de las bandas argentinas con mayor crecimiento en los últimos años y que va obteniendo mayor reconocimiento en los escenarios de todo el país. Nacida en 2012 en la ciudad de La Plata, el grupo combina diferentes estilos, fusionando el rock con candombe, la cumbia, el reggae, el pop y el funk. Está formada por Francisco Lago (voz), Nahuel Piscitelli (guitarra), Juan Matias Menchón (bajo), Ignacio Marchesotti (percusión), Matías Perroni (batería), Damián "Ticky" Rodríguez (teclados) y Maximiliano Abal (guitarra).

En la previa al show, Piscitelli habló en La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio y se refirió a la trayectoria de la banda, a su último disco "Esencia", al anuncio de la presentación en el Quilmes Rock, así como al show que darán este fin de semana en nuestra ciudad.

Hablando del crecimiento notable que está teniendo el grupo en los últimos años, y consultado sobre los factores que lo impulsaron, Piscitelli sostuvo: “No creo que haya un solo factor. Nosotros somos una banda que trabaja de manera casi incansable todos los días de la semana, durante todas las horas que tenga ese día, y lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, así que me parece que es por ahí”.

“Después hay unas cuestiones que tienen que ver con que somos una banda que sabe usar bien las redes, ya hace mucho tiempo que le damos mucha pelota, que estamos súper metidos en eso. Buscamos comunicarnos de la mejor forma posible tratando de que nuestras redes sean divertidas, que siempre tengan algún contenido que lleve a que la gente pueda estar ahí atenta, enganchada. Tratamos de buscarle la vuelta para que sea divertido. Y me parece que también tuvo mucho que ver el trabajo. Un conjunto de factores”, agregó el guitarrista.

Precisamente, a través de las redes sociales anunciaron hace unos días que Cruzando el Charco se estará presentando en el Quilmes Rock. Sobre ello, el músico dijo: “Para nosotros es espectacular, es como empezar de a poquito a completar el álbum de los festivales que se van dando a lo largo y a lo ancho del país. Habíamos tenido la suerte de estar en el Cosquín Rock. Este fin de semana vamos a estar en el Harlem. Y el Quilmes Rock es un festival con el que nosotros crecimos. Para nosotros es fantástico, estamos re contentos de pertenecer a esta grilla que aparte está llena".

En cuanto a las participaciones en festivales, a diferencia de los shows tradicionales, el guitarrista reveló que lo lindo que tienen lo que se da alrededor. “Tenés la oportunidad de encontrarte con amigos y amigas que seguramente no ves porque cuando vos estás, por ejemplo, de gira por el interior de Córdoba, hay uno que está tocando en Buenos Aires y otro que está tocando en Tucumán. Y así. Y acá de repente te encontrás con todos tus amigos, el camarín me parece que es de lo más divertido. Y además seguramente haya una banda o algún solista que no viste previamente y tenés la posibilidad de hacerlo en este en este festival”, reveló.

Nuevo disco

Cabe destacar que en "Esencia", el último álbum de la banda, se destacan las presencias de Chano en “Nada Nace", Nahuel Pennisi en “Sin Final”, La K’onga en “El Verano”, Facundo Soto en "33" y Gustavo Cordera en “Dueños del Ritmo”. Y en San Francisco, estarán haciendo temas del mismo.

“Es diferente a todos los discos porque tiene un montón de amigos invitados. Pudimos animarnos y meternos en un género como el cuarteto, que es algo nuevo para nosotros, y aprender a hacerlo también de la mano de La Konga. Y ni hablar de que estuvo Nahuel Penissi, Chano, hubo muchas canciones en conjunto. Fran de repente abrió un poquito el panorama y pudo escribir canciones como "Nada Nace" así que me parece que eso es lo más lindo que tiene el disco, los invitados", reflejó Piscitelli.

Además, se refirió a la experiencia de cantar con dichos artistas: “Si bien creemos que somos más bichos del vivo que del estudio, a mí en particular me gusta la isla y todo eso estar en el estudio. Es algo fantástico, porque aparte te vas dando cuenta cómo todo va evolucionando”.

“Lo más lindo de haber estado creando con estos artistas es que todas las personas que entraron al estudio lo hicieron con la mente muy abierta y con el corazón abierto al doble también. Se compartió desde un lugar de muchísima sinceridad", sumó.

Sobre el final, respecto al recital en San Francisco, adelantó: “Cada show para nosotros es como una especie de fin del mundo. Salimos a a tocar siempre de la misma manera, súper concentrados, tratando de dar lo mejor que tenemos. San Francisco es una localidad que nos recibió muy bien cuando fuimos en 2022. Una ciudad muy hermosa para nosotros. Teníamos muchas ganas de volver a hacer esta gira por el interior de Córdoba”.

“Todo lo que quieran escuchar, lo van a escuchar. Nosotros tenemos muchas ganas siempre de que la gente se vaya contenta, conforme. Obviamente tenemos que llegar a tocar el disco nuevo, hay tres canciones que no pueden faltar, y le damos mucha bola a la gente también, cuando nos hablan por las redes o cuando se nos acercan en los shows. Lo que quieren tratamos de que se incluya en las listas, así que va a tener un poquito de todo el show”, cerró.

Entradas

El grupo cuenta con otros cinco discos de estudio: “Perdonar” (2012), “Renacer” (2013), “Desde Adentro” (2014), “A Mil” (2017), “Lo que somos” (2019), “Cicatrices (2022).

Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir en Las Cañitas, El Busca, Tokoa o también en este link de Elvis Entradas. El precio actual es de $25.000 más gastos. La organización es de Circo Beat Producciones.

Antes de San Francisco, también actuarán en Río Cuarto y Villa María. Este año estarán también por primera vez el el Quilmes Rock.