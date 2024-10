Este sábado 5 de octubre a partir de las 21 se celebrará la 6ª edición del Festival de la Pinta en Bomberos Voluntarios, con la organización de Circo Beat Producciones.

El evento contará con la presencia de artistas invitados, entre ellos Los Rancheros, en su Tour 2024, junto a Ensamble Primer Piso, Coisa Mais Linda, Ramé y Ticket.

Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir en Las Cañitas, El Busca, Tokoa o a través de este link de Elvis Entradas.

Para ustedes, que han recorrido varios países, ¿Qué tiene de lindo tocar en ciudades como San Francisco?

Tiene todo lo hermoso que puede significar tocar en una ciudad maravillosa como San Francisco. Volver después de mucho tiempo, hace mucho que nos tocamos, encontrarnos. Para nosotros es es como se dice ‘topísimo’ tocar en Córdoba, porque Córdoba fue la primera provincia después de Buenos Aires. Yo siempre cuento la la historia de Los Rancheros brevemente. Nosotros sacamos nuestro primer álbum, producido por Andrés Calamaro, en 1991. En 1993 sacamos ‘Tierra bendita’ donde aparece ‘Casualidad’, la canción que nos hizo conocidos en toda América. Y nosotros nunca habíamos salido de Buenos Aires, porque el primer álbum de Rancheros producido por Andrés Calamaro nos hizo muy porteños. Tocábamos en los bares, en todos los pubs, todo Buenos Aires. Y por primera vez, después del éxito de ‘Casualidad’ viajamos a Córdoba, fue la primera provincia a la que fuimos después de Buenos Aires. Tuvimos la suerte que los cordobeses nos recibieron con el corazón abierto. De hecho La Mona nos invitó a tocar en el Estadio del Centro, compartimos escenario, y a partir de ahí empezó como una hermandad. De hecho de los músicos del cuarteto, casi todos grabaron o hicieron canciones nuestras. Trulalá, La Barra, La Konga, todos los que te puedas imaginar grabaron algún tema nuestro. Por eso Córdoba para nosotros es nuestro segundo hogar.

Los Rancheros es un grupo de muchos años, un grupo que se supo mantener en el tiempo ¿Por qué crees que pasó esto?

Para mí es muy simple y también podría ser hasta inexplicable, pero sucedió. Yo creo que Rancheros tiene una, de haber hecho siempre lo que sentía. Lo que nos emociona a nosotros como artistas y como músicos, siempre haber sido honestos con lo que hacíamos y siempre mantener una línea de conducta y un estilo personal. Es un sello que es Rancheros. Son canciones que están hechas de verdad, que están hechas con sentimiento, nunca pensando en el hit, sino pensando en ‘qué me emociona a mí como autor y compositor’. Rancheros ya tiene un estilo propio, un modo de música, un modo de cantar. Cuando yo estoy componiendo, que tengo la suerte de ser compositor, y veo que alguna canción que estoy escribiendo a mí me emociona porque la siento, pienso que si a mí me emociona, va a emocionar a la gente. Y eso se logró con canciones como ‘Casualidad’, ‘Sin solución’, ‘Mujeres’, ‘Mala Vida’, ‘Catalina’, ‘Arma de seducción’, ‘Lástima’, ‘La mujer que amo’. La gente conoce de Rancheros por lo menos 10 o 12 canciones que se hicieron eternas. Y la cantan los pibes en una plaza, en una parrillada o en la costa del río, y ya dejó de ser de Rancheros. Pasaron a ser canciones populares. Esto para nosotros para nosotros es mágico. Yo creo que la respuesta es que hicimos las cosas con el corazón y bien. Y mantuvimos un orden. Nunca nos vendimos. Rancheros siempre mantuvo una línea de conducta y somos así como intachables en nuestra conducta.

¿Creés que las nuevas generaciones disfrutan las canciones de la misma manera que lo hacía el público en sus inicios?

Ahora los pibes están muy encandilados con la nueva música que están consumiendo. Yo creo que la diferencia que tiene la música de los ‘90, de los ’80 y hasta mediados de los 2000 y pico, con la nueva música es que tiene mucho contenido melódico, armónico y contenido de letras, había un mensaje, había, había una emoción. Yo creo que ahora eso se perdió. Hay una música que no emociona demasiado, un tanto monotónica, no hay cambio de tonalidades. Simplemente una carrera por decir miles y miles de palabras al mismo tiempo y con un ritmo que es siempre el mismo. Yo creo que esas cosas no se van a conservar en el tiempo, como qué sé yo, ‘Seminare’ o por decirte ‘Muchachos de papel’, no se van a mantener en el tiempo porque no tienen cómo mantenerse el tiempo, no emocionan, no se quedan grabadas en el corazón. Entonces estamos en ese proceso. Pero cuando los chicos de hoy empiezan a escuchar Spinetta, empiezan a escuchar a Charly, empiezan a escuchar a Soda Stéreo, Los Rancheros, Enanitos Verdes, inevitablemente les pega y cuando agarran una guitarra, ¿qué van a tocar? ¿una canción de L Gante? No. Tienen que buscar hacer una canción que la puedan cantar y la puedan tocar. Eso va a hacer que sea eterna la música que hicimos entre los '90 hasta el día de hoy.

En una época en que se está usando tanto esto de las colaboraciones entre artistas y géneros, ¿Con quién te gustaría hacer alguna colaboración? ¿O qué colaboración te ha gustado hacer?

Nosotros tuvimos la suerte de compartir escenarios con artistas de la talla de Marc Anthony, Marco Antonio Solís, con Sting, con James Taylor. Y después hemos grabado desde Miranda hasta Rata Blanca, pasando por todos los géneros. A mí siempre que algo me emocione y me guste, no tengo ningún problema ni con el estilo, ni con el género. He grabado con artistas de folclore, de cuarteto. Me gusta todo, pero a mí me encantaría que me elijan a mí, no yo elegir. Porque a veces veo que los artistas eligen a artistas súper consagrados, por más que no les guste, pero porque los siguen millones de personas y eso me parece feo. A mí me gusta cuando un artista me gusta y a su vez me llama a mí para decirme que le gustaría grabar con nosotros. Yo veo que a veces artistas importantes argentinos del rock, del pop o de lo que sea, se enganchan con pibes que no les gustan pero lo hacen porque los sigue mucha gente.

¿Podés adelantarme algo del show del sábado?

Los clásicos para Rancheros son inevitables. Rancheros tiene 16 álbumes, hay casi 200 canciones que están grabadas pero la gente nos prohíbe que no toquemos las canciones clásicas. Igual te digo que nos encanta tocarlas. Son canciones que amamos. Como autor, para mí son mis hijos, algunas tienen más edad, otras tienen menos edad, pero son mis hijos.

Y la sorpresa es que vamos a hacer, porque Rancheros tocas solamente temas propios, un homenaje, un tributo a un artista que queremos mucho, que va a ser una sorpresa. Y aparte de ese homenaje, ese tributo, vamos a estrenar una o dos canciones inéditas, que no hemos tocado nunca y las vamos a estrenar en Córdoba. Va a ser un show con todo, vamos con todo el arsenal, con toda la la polenta de Rancheros para bailar, para saltar y para emocionarte mucho