Con carpas, mantas y reposeras, fanáticos y fanáticas de Charly García, en su mayoría personas jóvenes, permanecieron desde muy temprano este miércoles en una larga fila en la entrada del Centro Cultural Kirchner donde esta mañana a partir de las 10 se entregaron una entrada por persona para cada uno de los cuatro conciertos que se realizarán este sábado con motivo del cumpleaños número 70 del músico.

Walter tiene 37 años y para ocupar el primer lugar de la fila llegó a la puerta del CCK ayer a las 14: "Van más de 20 horas pero estoy contento porque es un homenaje muy merecido porque Charly es el primer artista argentino multitudinario de todas las generaciones", dijo a Télam.

Después de haber participado de las celebraciones en el Teatro San Martín y la muestra fotográfica en el Planetario, Walter apuesta a ver a su ídolo en vivo porque, dice, se rumorea que podría estar en el cierre del evento del que participará la banda estable con la presencia de artistas como Julieta Venegas, El Zar y Fernando Ruiz Díaz: "Voy a pedir la entrada para el bloque cuatro a ver si se me da y aparece".

Detrás de Walter está Facundo, que llegó ayer quince minutos después que él desde Moreno, provincia de Buenos Aires, y pasó la noche acá "con frío, mantas, cantando canciones entre todos, escuchando música".

"Charly para mí significa inspiración, poesía, música, es un gran artista y es parte de nuestra religión seguirlo a todos lados", dijo sobre la cofradía que mantiene con los demás fanáticos a través de redes sociales y admitió que también fantasea con la posibilidad de que aparezca en su propio homenaje.

"¿Qué me hace pensar que puede venir? Que es lo más grande aunque sé que hasta último momento puede decir 'no voy', 'no quiero', 'no puedo'".

Algo parecido cree Olivia que llegó a las 5 con el objetivo claro de pedir su entrada para el cierre: "Charly es todo, después del Diego es el dios del pueblo".

"Fui al homenaje al San Martín también y está buenísimo todo esto porque los argentinos estamos atravesando momentos muy sensibles y está bueno que nos emocionemos por cosas buenas", dijo.

Sofía, detrás de ella, dice que si bien "no es fanática de Charly, este evento lleno de músicos grosos es una buena forma de interesar en su obra a gente que no la conoce tanto"

"Tengo muchas ganas de bailar, cantar, extrañaba la música en vivo y está bueno que el evento sea público, gratuito, para que todos podamos disfrutar de la música", agregó.

Cómo serán los espectáculos

La imponente grilla artística con entrada gratuita y transmisión por streaming comenzará a las 14 en el Auditorio Nacional donde habrá una orquesta de cámara que, con arreglos de Julián Caeiro y Pablo Salzman, abordará la obra de García en cuatro momentos de su trayectoria (Sui Generis, Serú Girán y de sus etapas solistas).

El mismo reducto recibirá a las 16 a intérpretes de jazz, tango y folclore con las presencias de Clara Cantore, Hernán Jacinto, Andrés Beeuwsaert, Santiago Vázquez, Sof Tot, Vruma, Sonia Álvarez, Darío Jalfin, Tomi Lago, Diego Schissi junto a Diana Arias, Nico Sorín y Mariano Otero junto a Ernesto Jodos y Sergio Verdinelli.

Desde las 18, una banda estable conformada por Zorrito Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarras, se recorrerán canciones de todas las épocas con las participaciones de David Lebón, Erica Di Salvo, Ulises Di Salvo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Alina Gandini, María Rosa Yorio , Guido Spina, Raúl Porchetto, Nahuel Pennisi, Andy Chango, Alejandro Medina y Lola Medina entre más.

La misma banda estable volverá el escenario del Auditorio Nacional a las 19.30 para compartir con Julieta Venegas, Richard Coleman, Christian Basso, Benito Cerati, Cucuza Castiello, Emmanuel Horvilleur, Pablo Guyot y Alfredo Toth, Julia Zenko, El Zar, Brenda Asnicar, Mavi Díaz, Lito Epumer, Leo García, Celeste Carballo, Sara Hebe, Rosario Ortega, Joaquín Levinton, Leandro Lopatín, Hilda Lizarazu, El príncipe idiota y Fernando Ruíz Díaz.

La celebración se mudará a La Cúpula del CCK donde a las 19, 19.40, 20.20 y 21 se ofrecerá "TRIP. Una experiencia sobre Charly García" que reunirá música e imágenes con la participación de la fotógrafa y artista visual Nora Lezano, la cantante Lidia Borda y el pianista y arreglador Daniel Godfrid y las participaciones de Paula Pomeraniec en cello y Pablo Salzman en contrabajo.

Los recitales del Auditorio Nacional serán además, transmitidos en vivo por YouTube, Facebook, Contar y Latir!.