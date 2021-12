El presidente de la Sociedad Bomberos Voluntarios, Rodrigo Franceschi, anticipó un primer semestre de 2022 con espectáculos bailables de primer nivel. Según dijo a El Periódico Radio (FM 97.1), la meta el próximo año será descansar durante enero y desde febrero hasta julio tener dos bailes mensuales.

“Quiero destacar la cartelera para la primera parte del 2022, la cual nos genera entusiasmo y tranquilidad para conseguir con esos fondos nuevas inversiones”, destacó Franceschi, quien prefirió por el momento no adelantar nombres: “No me gusta aventurarme, pero puedo decir que me quedo tranquilo de que el próximo año, desde febrero a julio, habrá al menos dos shows por mes y de primer nivel. Van a estar todos”.

El Periódico consultó a Franceschi si en esa frase que incluye a todos se encuentra Carlos “La Mona” Jiménez, y respondió: “La Mona aun no volvió a subir a escenarios masivos, pero creemos que si lo hace haremos lo necesario para que venga, porque además tiene un cariño especial por Bomberos”.

En tanto, La Barra actuará el próximo viernes 10 de diciembre, en lo que será el regreso del histórico grupo a la ciudad después de las dos fechas en marzo pasado.

Después del grupo liderado por Javier "Pepa" Brizuela, será el turno de La Konga en la noche del sábado 25 de diciembre. Las entradas anticipadas saldrán a la venta unos días antes.

“Era un propósito de la comisión terminar el año bien arriba con los espectáculos”, destacó Franceschi.