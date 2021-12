Pier y Sportivo Belgrano, pasiones que siguen intactas 20 años después

Pablo “Palada” Pérez, todavía lleva con orgullo la camiseta de Sportivo Belgrano que utilizó por primera vez Ramiro Cerezo, cantante de Pier en su primer recital que la banda brindó en San Francisco en el ya desaparecido MyS Pub, hace 18 años.

La casaca tenía la firma del líder de Pier, pero las sucesivas lavadas la fueron borrando, sin embargo, este viernes, el vecino de la ciudad e hincha de Sportivo logró reencontrarse con Cerezo y recordar aquel primer recital en el pequeño reducto que abrió el vínculo de amor entre la banda y la hinchada verde.

La relación entre Pier y Sportivo Belgrano nació según Pérez, en el primer recital de la banda en San Francisco, a mediados de 2004: “Cuando se da su llegada acá a El Pub, hubo una convocatoria no muy masiva pero sí de los que estaban en el ambiente del rock y todos los que nos conocíamos de ir a ver Sportivo, no recuerdo cuánta gente podía entrar al boliche pero estaba colmado”, sostuvo “Palada”.

“El recital estuvo muy bueno-continuó el hombre-, yo había ido con la camiseta de Sportivo y en el momento de mayor euforia, el escenario estaba muy cerca y se la tiré a Ramiro. Ahí se apagó toda la música, fueron a una pausa. Me quedé en cuero y no la veía mi camiseta, no sabía qué había hecho. Al rato larga la segunda parte con el tema “Ángeles del olvido” y Ramiro con la camiseta puesta, fue algo indescriptible verlo con la camiseta puesta”.

En aquella época, Pablo tenía unos 27 años y para él “fue algo muy lindo y muy loco, cantó como cuatro temas con la camiseta y después me la devolvió, para mí fue inolvidable”, agregó.

“A todos lados”

Luego de aquel primer recital, tanto Pérez como Ignacio Bronzone -otro hincha verde presente en aquel show- se quedaron hablando con los músicos. “Le agradecí a Ramiro porque no pensé que se iba a poner la camiseta-recordó ‘Palada’, me encontré con gente muy sencilla, que te escuchaba, les dijimos que nos sorprendió el show y ellos también estaban contentos con la gente y la fiesta que se vivió. Ese día creo que sintieron algo con nuestra ciudad”.

Luego llegaría el boom artístico de Pier en el país, con shows multitudinarios y siempre un hincha de Sportivo entre el público.

“Los seguíamos a todos lados”, aseguró Bronzone.

Tanto se afianzó el cariño que en cada partido de Sportivo Belgrano como local, los altoparlantes reciben a su gente y sus jugadores con el tema “La ilusión que me condena”.

Hoy con 44 años, y luego de seguir a la banda por los más variados escenarios del país, “Palada” Pérez pretende llevar esta noche a sus hijos al recital y despertar esa pasión que une a Sportivo con Pier.

Durante la tarde, el hombre pudo reencontrarse con el cantante para que le firme nuevamente la casaca, por lo que la fiesta será completa no solo para él, sino para muchos hinchas verdes y fanáticos de la banda.

“Voy con mi hijo y en Bomberos nos vamos a encontrar con muchos los chicos del barrio, va a ser un clima muy lindo y espero que sea una fiesta como la que vivimos haca casi 20 años”, sostuvo.