Días atrás se confirmó que la compañía de teatro La Comedia San Francisco hará temporada en la ciudad de Buenos Aires. Ese equipo encabezado por Adrián Vocos ha crecido a pasos agigantados en los últimos años.

En la mente de Vocos es donde se crea, sueña, apuesta y genera el convencimiento de que los actores locales tienen mucho para dar y están a la altura de grandes plazas teatrales. Eso sí, se necesita profesionalismo y dedicación para ser parte de sus elencos, no se trata de hobbies sino de tener el mismo afán.

De a poco y a base de mucho esfuerzo y dedicación, Vocos logró mantener la reputación ganada por su talento en Buenos Aires y hacerlo desde la ciudad que ama. La posibilidad de hacer temporada en calle Corrientes es otro de sus anhelos que se cumplirán, aunque todavía hay muchos por tachar en la lista.

Semilla

Esa gran cartelera es fruto del trabajo que hizo Silvina Espada, su productora cuando estuvo en Buenos Aires hace 15 años. Cultivaron una gran amistad que trasciende los lugares y el tiempo.

“Siempre me propuso con Pepe Cibrián despegar de San Francisco. Mi primera llegada fue a Carlos Paz, donde vamos hace 7 años, y Pepe me terminó de convencer”, declaró a El Periódico.

Eso sí, su desembarco en la plaza de la gran capital tenía una condición: el elenco tenía que ser íntegramente sanfrancisqueño. Su sueño era ese, hacer temporada allá, estar en la gran cartelera, pero nutrirse de la gente que lo vio crecer y confía en él.

La fecha de arribo será 2024 para los meses de junio o julio y las posibilidades de salas teatrales que se barajan son el Teatro Buenos Aires, en plena calle Corrientes o el Complejo La Plaza donde hay diferentes salas.

“Significa cumplir con un sueño, siempre soñé con estrenar una obra mía en el complejo teatral de Buenos Aires donde me formé. El súper objetivo es el teatro San Martín, donde me quiero instalar. No quiero dejar San Francisco, pero sí en un tiempo quiero meterme a trabajar en el complejo teatral de Buenos Aires”, aseguró el director.

Vara alta

Vocos agradeció sin dudar a todo el equipo artístico y de producción que hizo posible su escala en Carlos Paz, la consolidación y ahora el arribo a Buenos Aires. Afirmó que todos “entienden desde un lado muy serio lo que se está haciendo”.

“Esto no es un hobby, no es ir a divertirnos, es un trabajo. Yo acepto todo, tengo empatía y entiendo todo, pero cuando entrás en la compañía tenés condiciones para trabajar, si no las aceptás hay otros lugares para ir”, enfatizó.

Desde esa perspectiva se definió como “un apasionado por lo que hace que crea y trabaja por eso. “Si no hubiera tenido en claro esto no habría llegado adonde estoy”, explicó.

Lo que viene

La Comedia San Francisco confirmó su participación una vez más en la cartelera de Villa Carlos Paz para este verano.

Esta vez lo harán en el Teatro Holiday a partir del 27 de diciembre y hasta fines de febrero. Se podrán ver Sólo llamé para decirte que te amo, El loco y la camisa y ¡Guau!

Todas son coproducidas con Pardo Producciones y estarán hasta fines de febrero. Luego en temporada invernal partirán a Buenos Aires.

“Este año estamos con Pardo Producciones que es como la meca en Córdoba. No es lo loco estar con ellos, sino que en una sala comercial esté el estilo de trabajo que hacemos nosotros”, indicó.

Con eso se refería a las obras que habrá en cartelera y otras que abordan temáticas profundas como la salud mental, violencia de género. “Lo loco es que hayan confiado en un producto así, eso es lo que le digo a los chicos”, agregó.

Vocos sin dudas ha sabido conquistar sueños y personas dentro y fuera de San Francisco. El talento le abrió camino entre los grandes y ellos son los que esperan que vuelva a Buenos Aires para dirigir.

En el fondo, el productor teatral sigue siendo el chico que se inscribió en un taller municipal para aprender, que se fue con una valija de deseos a Buenos Aires y que es amigo de Pepe Cibrián. En definitiva, tiene la esencia de un hombre que apuesta por San Francisco, su gente, el teatro y quiere llevarlo lejos como sus sueños. Hasta el infinito y más allá.