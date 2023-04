Con casi 470 mil seguidores en Instagram y unos 280 mil seguidores en Tik Tok, Pablo Albella (@holaestapablo) es uno de los humoristas más conocidos en las redes sociales, donde bromea sobre la crisis de los 30 años, entre otros temas.

En comunicación con La Mañana de El Periódico por FM 97.1 habló sobre sus inicios, contó de dónde saca las ideas que plasma en sus videos y se refirió a sus ganas de preparar algún show para poder presentar.

“Vivimos como unos nuevos 30, por ahí comparado con mis viejos, ellos a los 30 me tenían a mí, a mis dos hermanas, la casa, el auto y nosotros estamos acá, remando el bote para llegar a fin de mes (risas) pensando en que la familia son las mascotas, las plantas”, empezó.

Respecto a su incursión como humorista en las redes sociales, contó que empezó en pandemia: “Ahí también creo que se dio como esta explosión de cantidad de seguidores, porque yo venía con las redes desde antes de la pandemia, pero hacía videos generales, y en la pandemia yo iba a cumplir 30 años en mayo y planeaba hacer una fiesta, invitando a mi familia, a mis amigos, hacer un asado, y la pandemia me agarró solo en el sillón, mirando la tele, haciendo videollamadas. Y ahí empecé a hablar en Instagram de todo esto que me iba pasando”.

Así, algunos de los temas que empezó a desarrollar fueron los 30 años, la pandemia y la familia. “Creo que ya desde ahí arranqué y dije 'es por acá, a la gente le gusta'”, contó.

A veces, el feedback con los seguidores le sirve para obtener nuevas ideas: “Antes podía responder uno a uno los comentarios en los videos, ahora no puedo responder todos, pero sí los veo. Trato también de mantener esto, no solamente porque creo que la gente que se toma el tiempo de escribir merece que le prestes atención, sino también porque me sirve, porque las cosas que comentan son buenísimas”.

“A partir de los memes empezamos a ver que todos tenemos un humor muy particular, entonces ver lo que la gente escribe en los comentarios de los videos me sirve para hacer otros vídeos”, agregó.

También obtiene idea de sus amigos, también treinteañeros: “Estoy siempre con las orejas ahí, escuchando todo. Y me ha pasado con mis hermanas, que también tienen 30, que escucho cosas y les digo 'ay, por favor, dejame usar esto en un video porque es de oro puro'”.

Nuevas alternativas

Pese a que por el momento todo el trabajo que hace queda plasmado en las redes sociales, Albella analiza nuevos caminos: “Recién este año me dediqué a meterle más impulso a esto y tuve un único show, en el Festival del Chori que se hizo acá en Córdoba, y estuvo espectacular".

"Me re embalé con eso, así que ya estoy pensando algunas alternativas para hacer algo así como un pequeño show, un monólogo, porque me encantó, la gente se prendió, estoy explorando un poco eso”, contó.

En cuanto a cómo lleva la popularidad, aclaró que vive en Unquillo, por lo que no tiene el mismo contacto con la gente como lo tiene cuando viaja, por ejemplo, a Córdoba capital: “Por ahí se acercan, me piden una foto, pero no lo vivo así muy en el día a día”.

El trabajo

Cada video requiere de cierta producción, que en el caso de Albella lleva adelante él mismo. “Yo soy publicista, entonces tengo la educación de escribir un guión, de armarlo, de pensar en el vestuario, en el lugar donde lo voy a filmar. Yo tengo un Word que tiene 350 páginas (risas). Lo único improvisado son las historias, trato todos los días publicar algún tema, pero no tengo productor, nadie que me filme, soy yo y mi trípode por toda la casa caminando filmándome”, detalló.

Esta ocupación le permite obtener buenos ingresos pero no subsistir, por lo que aun sigue trabajando para la agencia de publicidad en la que trabajaba, pero freelance: “Abandoné el trabajo fijo y ahora también trabajo para ellos pero en algunos proyectos puntuales”.

“Me pasaba que hay cosas de las que hablo en los videos que por ahí no me tocan a mí pero sé que les pasan a mis amigos, a la gente. Entonces muchas veces hablaba del ‘jefe’, que es una figura que todos tenemos así como un poco particular, y tenía que escribirle, 'mirá que voy a publicar una cosa difícil, pero tranqui, ¿estamos bien?' (risas)”, cerró.