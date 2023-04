Este viernes 21 de abril se realizará en San Francisco la Campaña del Glaucoma, una iniciativa por medio de la cual habrá médicos oftalmólogos realizando controles gratuitos en el Hospital J. B. Iturraspe a personas interesadas, de 7.30 a 12.30.

El objetivo de esta campaña es el de prevenir esta enfermedad que puede causar ceguera.

Los médicos que atenderán serán Facundo Ruarte y Mariana Di Lella.

Para formar parte, habrá que sacar turno previo en el nosocomio; de todas maneras habrá algunas atenciones sin turno.

Según explicaron desde el Hospital, el glaucoma es una enfermedad de los ojos que genera daños irreversibles en la vista.

Es importante estar atentos al glaucoma porque es una patología que no suele presentar síntomas en sus inicios, porque la visión perdida no se recupera y porque puede generar ceguera si no es tratada a tiempo.

Todos las personas pueden tener glaucoma, pero hay quienes tienen más riesgo de padecerlo: personas mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares directos de glaucoma, personas que usaron o usan corticoides, personas que sufrieron traumatismos en los ojos.

Hay tratamientos muy eficaces para detener la evolución del glaucoma, pero es importante la prevención. Por eso, ante síntomas, se recomienda asistir al médico oftalmólogo a la mayor brevedad posible.