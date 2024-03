"El loco y la camisa" regresa a San Francisco

Regresa a San Francisco la multipremiada obra de La Comedia San Francisco "El loco y la Camisa", de Nelson Valente. Se trata de la obra ganadora del Premio Carlos 2024 a Mejor Espectáculo Cordobés y doblemente nominada por Mejor Actor Revelación y Mejor Dirección Teatral.

La comedia dramática, dirigida por Adrián Vocos , podrá verse el domingo 17 de marzo a las 21 en el Centro Cultural San Francisco. Las anticipadas cuestan 5 mil pesos y pueden conseguirse al teléfono 15590390.

Dos integrantes del elenco, Luis “Pitu” Gordano y Luz Lezcano, visitaron La Mañana de El Periódico y contaron cómo vienen viviendo estos días, y la previa de volver a la ciudad con la obra que fue furor en Carlos Paz.

“Estamos muy emocionados por volver a San Francisco. Es la tercera vez que hacemos la obra acá en la ciudad. Venimos de la temporada, de estrenar allá, de todo lo que pasó, de los premios, las nominaciones y la verdad que es muy emocionante ver todo el trabajo que hemos hecho en conjunto, en grupo, conteniéndonos unos a otros”, comenzó Lezcano.

Además, agregó: Tuvimos tres nominaciones, a mejor dirección teatral por Adrián Vocos, a Mejor Actor Revelación, por Luca Roteda que hace de Beto y a Mejor Espectáculo Cordobés, que es el premio que ganamos. Y después tuvimos varios premios más, como los premios Estrella Concert. Estoy muy agradecida por haber sido reconocidos, que vean nuestro trabajo, todo el esfuerzo que hay detrás".

A su turno, Giordano habló de cómo fue el proceso que se fue gestando para lograr el éxito teatral y sobre cómo construyó su personaje: “Fue algo duro, más que nada porque yo vengo de otro palo. Un día decidí unirme a las clases grupales con Adrián junto a mi novia y nos gustó mucho. Empecé a presentarme en castings y quedé justo en este de El Loco y la Camisa. La construcción del personaje me llevó mucho tiempo, mucha frustración, meses. Es un personaje que yo considero que es muy diferente a mí. Es una persona violenta, machista, totalmente alejado de lo que soy yo. Cuesta mucho meterse en ese papel”.

“La primera escena, por ejemplo, la hacemos Verónica Castro y yo. Y es una escena que repetimos no sé cuántas veces, como un mes seguido, porque no salía, no aparecía el personaje, hasta que después apareció la voz, después cómo se movía, el físico, la vestimenta. Uno ya ahí se va sintiendo en ese papel. Las personas que me han visto me dicen que no me reconocen. Eso creo que es lo que se busca a la hora de actuar”, agregó.

La obra cuenta la historia de una familia que niega y se avergüenza de su hijo deficiente que evidencia los conflictos y la violencia de su entorno. Un domingo llega una visita inesperada a la casa y beto “se escapa” de su habitación para ser parte de esa reunión familiar. Quien es tildado de “loco” y es silenciado y ocultado por su familia, resulta ser quien desnuda verdades, quien propone diálogos y se atreve a confrontar los problemas, proponiendo la sinceridad en los vínculos.

“Somos cinco actores en escena. Luca Roteda y Gonzalo Paviolo, hacen sus dos versiones de Beto. En la de este domingo vuelve la de Luca Roteda. La obra dura una hora y el público sale conmocionado, realmente es impresionante. Creo que nos sorprende a nosotros la respuesta del público cuando viene, se te acercan porque necesitan decirte ‘esto lo viví’ o ‘esto lo vi’. Es una obra muy fuerte, muy contundente al final”, reveló Lescano.

Seguidamente, añadió: “A uno como actor que está representando esta historia, que ocurre en la vida real, le pega muchísimo. Y la gente sale muy conmovida”.