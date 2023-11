Tras el vencimiento del acuerdo por el congelamiento de precios, y en medio de los problemas de abastecimiento a las estaciones de servicio, empresas petroleras aplicaron desde este miércoles un aumento en los combustibles en todo el país en alrededor del 8%.

La primera en remarcar sus pizarras fue YPF, y también se dieron aumentos en las compañías Puma y Shell, mientras que se espera que el resto de las petroleras lo apliquen a lo largo del día.

La petrolera con control estatal YPF confirmó que aplicó una suba del 7,6% desde las 0 horas de este miércoles 1 de noviembre. Raizen, la empresa que maneja la marca Shell, y Axion, también aplicaron subas similares. Por su parte Trafigura, otra de las grandes que maneja la marca Puma, aplicó una suba diferente, del 7,8% en prome

En Córdoba, con estos aumentos la nafta súper en YPF quedaría en $326 por litro, la Infinia $415; el diesel $348 y la Infinia diesel $440.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que “la situación crítica” con el abastecimiento de los combustibles “se ha normalizado” pero que el Gobierno se mantendrá alerta ante situaciones de especulación; al tiempo que cuestionó a la oposición por pedir “liberar precios”.

Congeló impuestos

Por otra parte, el ministro anunció que el Gobierno congeló nuevamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una escalada en los precios, pero reclamó a las petroleras que no perjudiquen el mercado interno a costa de obtener una mayor ganancia en exportaciones.

“El congelamiento del Impuesto a los Combustibles Líquidos es un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, que resignamos recursos del Estado y dejamos de cobrar impuestos a efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, explicó Massa.

En ese sentido, aseguró que, “cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos del Estado Nacional para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo de los argentinos, lo vamos a hacer”.