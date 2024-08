Por la incertidumbre en Lear, Smata advierte: "Si no se realza el mercado, en algún momento nos termina golpeando" Desde el gremio admiten que la situación "es complicada" en las automotrices pero que hasta el lunes no habían sido informados de despidos en San Francisco. Trabajadores aseguran que hay temor por los contratos eventuales y que no tienen información.