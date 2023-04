En las últimas horas se agravó la situación judicial del humorista Cacho Garay, que deberá cumplir con prisión domiciliaria tras nuevas imputaciones en su caso. El diario Uno de Mendoza precisó que fue el fiscal Daniel Carniello quien tomó la medida.

La decisión fue tomada “tras sumarle dos nuevas imputaciones, ahora por los delitos de abuso sexual reiterado y privación ilegítima de la libertad agravada, todo en perjuicio de su expareja, Verónica Macías”, se lee en la noticia.

“No se descarta que se le aplique una tobillera electrónica para limitar su circulación al domicilio donde vive tras ser excluido del hogar. Esto queda sujeto a la disponibilidad de ese tipo de dispositivos”, detalla el portal.

“Recibí muchísimo apoyo. Estoy sorprendida porque este señor decía que no me iba a creer nadie. Me hizo creer que por su fama no iba a tener apoyo de nadie, que él iba a salir a hablar, que me iba a destruir y no iba a poder cantar en ningún lado, que nunca se iba a saber esta verdad que se está sabiendo, de todos los abusos que sufrí”, confesó Verónica Macías este martes en Nosotros a la mañana a través de una videollamada.