El ex presidente Mauricio Macri consideró que la sociedad argentina "debe ser la más fracasada de los últimos 70 años" y deseó que "el país que inventó el populismo con Evita y Perón sea el primero en sacárselo de encima". Desde el Gobierno, le respondieron que "tiene un discurso muy fuerte de generar desaliento y de bajar la autoestima".

"Claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Era una de las cinco más ricas y hoy estamos llegando a niveles de 50% de pobreza en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza, mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el por qué", sostuvo el líder del PRO.

Al participar en España de una reunión en la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el referente opositor afirmó: "Pero también está pasando algo distinto en la Argentina. Es un proceso largo, pero siento que esta vez está habiendo un verdadero aprendizaje".

"Los americanos dicen learning by doing (aprender haciendo) y yo digo que los argentinos estamos haciendo learning by suffering (aprender sufriendo). Estoy muy sorprendido con lo que está pasando en el país y estoy muy contento, porque finalmente puse 18 años de mi vida en este amor por la Argentina en la política, le traje un enorme daño a mi familia, porque el kirchnerismo, como todos los populismos es salvaje, los atacó sistemáticamente hasta demolerlos económicamente. Eso me llevó a enfrentamientos muy grandes con mi padre", agregó.

De cara a las elecciones de 2023, en las que podría llegar a participar como candidato para volver a la Casa Rosada, Macri remarcó: "Hoy siento que está empezando a tomar color y valió la pena: no estaba escrito que esto tenía que continuar eternamente. El año que viene el país que tal vez fue el que inventó el populismo con Evita y Perón sea el primero en sacárselo de encima y lo exporte al mundo".

"Vienen con certidumbre 20 años de crecimiento en la Argentina como tuvimos al principio del otro siglo. La Argentina va a volver al rumbo de la sensatez. de la cultura del trabajo, de la meritocracia, que son los valores que se fundan en la libertad", concluyó.

La respuesta del Gobierno

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti rechazó hoy las expresiones de Macri y sostuvo que las declaraciones del expresidente tienen que ver "con un discurso muy fuerte de generar desaliento, de bajar la autoestima, y hacernos creer que no nos merecemos todo lo que nos merecemos".

"Yo no entiendo la parte en la que el expresidente Macri no se siente parte de la sociedad argentina", manifestó Cerruti.

"Hay algo muy impresionante de escucharlo hablar de la sociedad argentina, como si él no fuera de la sociedad argentina, su familia, sus hijos, hijas, su entorno más cercano, sus amigos, qué piensa él de la gente que quiere, si es parte de esta sociedad argentina que ha fracasado", enfatizó Cerruti durante la conferencia de prensa que ofrece semanalmente en la Casa Rosada.

La portavoz sostuvo que "nosotros sentimos que todo esto tiene que ver con un discurso muy fuerte de generar desaliento, de bajar la autoestima, y hacernos creer que no nos merecemos todo lo que merecemos".

No obstante estas expresiones, "este es un Gobierno en el que vamos a seguir construyendo una Argentina para que todos podamos tener un mejor país", puntualizó Cerruti.

"La oposición se pelea para ver quien queda más a la derecha con el discurso más duro"

Cerruti, afirmó que el Gobierno nacional "es de diálogo", en relación a la convocatoria a todos los sectores tras el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero advirtió que la oposición "pelea para ver quien es más de derecha o quien queda más a la derecha con el discurso más duro".

"Estamos ante las dificultades, que todos conocemos, de una oposición que se pelea para ver quien es más de derecha o quien queda más a la derecha con el discurso más duro, siguiendo un poco la idea de hacia donde va el mundo, según ellos, y que esperemos no sea cierta", aseguró.

Ante la consulta de Télam, para la portavoz "es muy difícil hablar con una oposición que está con un nivel feroz de interna, como es el que tiene en estos momentos, y no lo digo yo sino que lo leemos en los diarios y lo vemos todos los días en los medios".

Cerruti enfatizó que "este es un Gobierno de diálogo, que cree que tenemos que ponernos de acuerdo en los puntos básicos y centrales, que tienen que ver con el desarrollo de la Argentina, hay algunas cuestiones en las que debemos estar todos de acuerdo".

Resaltó que "el 10 de diciembre entramos en el año de los 40 años de democracia. Para nosotros es fundamental que haya algunos puntos que tienen que ver con las instituciones, la democracia, el crecimiento económico para todos y todas, la justicia, puedan ser parte de un gran debate social y de un acuerdo que incluya no solo a todas las diferentes fuerzas políticas sino también sociales y la ciudadanía".