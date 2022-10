El expresidente Mauricio Macri anunció la presentación de su tercer libro, “Para qué”, mostrando en sus redes las imágenes de la tapa y la contratapa.

El nuevo libro del líder del Pro, que saldrá a la venta el próximo 18 de octubre, lleva la frase “Aprendizajes y liderazgo para poder ganar el segundo tiempo” acompañando el título.

Ese “segundo tiempo” es una referencia directa a su anterior libro, “Primer tiempo”, en el que relata memorias de su presidencia en la Argentina entre 2015 y 2019.

Si bien se plantea como una continuidad a ese libro, en este Macri señala que reflexiona más sobre cuestiones personales que laborales.

Es así que en la contratapa del libro el mismo expresidente expresa:

“Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestros para qué.”