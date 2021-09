El ex Presidente Mauricio Macri consideró hoy que el Gobierno y el Frente de Todos "tienen que hacer una profunda autocrítica" para "reconocer que el rumbo que tomaron es extraviado", ante lo cual indicó que si el mandatario Alberto Fernández le acerca a Juntos por el Cambio "propuestas sensatas", las van a "acompañar".

"Del otro lado, el Frente de Todos son todos: es Fernández, la señora (Cristina) Fernández (de Kirchner), (Sergio) Massa, los gobernadores, que han estado callados. Tienen que hacer una profunda autocrítica, que hasta ahora no han hecho, y reconocer que el rumbo que tomaron es extraviado y que sin plan no se puede ir hacia adelante. Tienen que poner sobre la mesa un plan concreto, con bases republicanas, de respeto a la libertad de expresión, a la independencia de la Justicia, a la igualdad ante la ley, a la ética", sostuvo el líder del PRO.

El ex presidente afirmó que el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, "es un problema para la Argentina" y lo acusó de tener "comportamientos mafiosos", aunque aclaró que eso no abarca a "todos los sindicalistas".

"Moyano es un problema para la Argentina, él y la forma en la que se maneja el sindicato, pero no son todos los sindicalistas. Hay muchos que creen en la productividad, que la Argentina tiene que ser parte del mundo", sostuvo Macri en diálogo con "Baby en el medio", el programa que conduce Baby Etchecopar en Radio Rivadavia.

En referencia a un eventual regreso de Juntos por el Cambio al Gobierno, Macri señaló que "el día uno de esta nueva etapa tiene que ser con todos dentro de la ley, entendiendo que la productividad es la estrella polar, como decía Perón, que nos debe guiar en el desarrollo del país".

"Cada uno tiene que hacer su trabajo lo mejor posible por un precio justo. Si uno dice 'mi trabajo vale el doble porque a mí se me ocurre y por eso no te dejo salir dela fábrica', eso es un país mafioso, donde nadie invierte, y si nadie invierte, no hay trabajo", concluyó el ex presidente.