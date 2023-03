La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró “inadmisible” el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para ser considerado “refugiado” en el país vecino y ordenó que se reanude el proceso de extradición impulsado por la jueza argentina María Servini.

El exasesor judicial de Mauricio Macri y Cambiemos buscaba que ese tribunal habilitara su solicitud de refugio político. Esto le hubiera garantizado no tener que regresar a la Argentina, donde es reclamado por la jueza María Servini, que lo llamó a indagatoria en la causa por supuesto hostigamiento al Grupo Indalo.

Rodríguez Simón está prófugo de la Justicia Argentina hace 833 días, desde el 8 de diciembre de 2020.

Hace 15 días, el 7 de marzo, fue localizado por la cámara del canal C5N cuando circulaba por el balneario La Barra en Punta del Este, Uruguay.

A pesar del pedido de captura de Interpol con alerta roja, no fue detenido.

Por lo tanto, no se espera que Rodríguez Simón regrese a la Argentina puesto que la decisión del tribunal uruguayo abre la instancia de tramitación que tiene instancias de apelación y aún podría demorar un largo tiempo la concesión de la extradición.

El operador judicial de Cambiemos y del ex presidente Mauricio Macri Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia argentina desde hace más de dos años, fue hallado por un equipo periodístico del canal C5N en Uruguay. En un video, se lo puede ver transitando por las calles del país vecino, pese a que sobre su persona recae un pedido de captura internacional.

El exasesor macrista y exdirector de YPF vive actualmente en "La Barra", uno de los destinos más exclusivos de la ciudad de Punta del Este, donde tiene una casa de veraneo que en el último tiempo se convirtió en su residencia, reveló el sitio Ámbito.com.

En el video presentado por el programa Minuto Uno que conduce Gustavo Sylvestre, Rodríguez Simón, vestido con bermudas y ojotas, es identificado por un equipo del canal de noticias. El abogado se encuentra en el país vecino en rebeldía ante el pedido de captura.

Tras un seguimiento, el periodista Juan Amorín, quien se encontraba apostado en la entrada de la casa de Rodríguez Simón, logró identificar al operador judicial, el cual se negó a responder los motivos por los que decide no presentarse a la Justicia argentina.

En Uruguay, "Pepín" solicitó asilo político. Sin embargo, su prestación ante el Poder Judicial uruguayo fue rechazada en distintas instancias y ahora aguarda una resolución final de la Corte Suprema.

Quién es Fabián "Pepín" Rodríguez Simón

El operador judicial y político fue una de las manos derechas del expresidente Mauricio Macri. Durante el gobierno de Cambiemos fue el presidente del Comité de Compliance de YPF, cuya función era la de revisar que se cumpliera el código de ética internacional y velar por los buenos comportamientos.

Actualmente es investigado por el armado de una mesa judicial con el objetivo de perseguir al Grupo Indalo. La Justicia uruguaya no termina de definir si el exfuncionario será extraditado o no.

La jueza María Servini fue quien solicitó la extradición y el pedido de indagatoria de Rodríguez Simón en 2021, tras declararlo como rebelde. Allí también dispuso la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios, de acuerdo con lo que informó Télam.

Según la investigación, un abogado externo ligado al todavía prófugo de la Justicia “Pepín” Rodríguez Simón cobró miles de dólares de honorarios de YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, por la venta de los activos petroleros de Oil que terminaron siendo rematados a “precio vil”.

En abril del 2022, ya prófugo, reapareció en su banca del Parlasur y fue abucheado por otros integrantes de este estamento.

Cercano a Macri

En marzo pasado, el propio Macri admitió que Simón era uno de sus principales asesores judiciales al asegurar que fue quien propuso nada menos que el polémico decreto que el ex presidente firmó a solo cinco días de haber asumido para nombrar dos jueces a la Corte Suprema.

En una entrevista en La Nación, el ex mandatario confesó que "no era ilegal, pero no correspondía" y añadió que esa medida fue acercada por Rodríguez Simón y que la aceptaron.

La decisión del operador del macrismo provocó también críticas dentro de Juntos por el Cambio. Como el exsenador y auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, quien dejó críticas para su propio espacio. "Avalar lo de Pepín Rodríguez Simón es un desatino", sostuvo.

"Si vos considerás que sos inocente tenés que presentarte en la Justicia. Si la causa es infundada se va a caer. Lo que no podés es convertirte en un preso político cuando no lo sos", agregó Pichetto.