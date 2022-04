El ex asesor de Mauricio Macri en materia judicial, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien se encuentra prófugo de la Justicia desde hace meses, reapareció hoy en público en el marco de una sesión del Parlasur que se realizó en la ciudad de Montevideo. Su presencia generó un escándalo: recibió el abucheo y la reprobación de varios presentes cuando pidió la palabra, incluso reproches y críticas por parte de legisladores del mismo espacio, y la sesión debió ser interrumpida.

Cuando “Pepín” Simón pidió la palabra, se escucharon las quejas y abucheos por su condición de prófugo. Se trata de la primera aparición pública del abogado, tras su salida del país, mientras la Justicia argentina lo busca en el marco de la causa por la “Mesa judicial M” conformada durante el gobierno de Mauricio Macri en la que se investiga la persecución a medios, periodistas, dirigentes y políticos opositores.

La reaparición de "Pepín" Rodríguez Simón tuvo lugar hoy lunes, en la sesión del Parlasur que volvió a funcionar de forma presencial en la ciudad de Montevideo (Uruguay). El ex asesor de Cambiemos se encuentra prófugo de la Justicia argentina desde el 8 de diciembre de 2020, investigado en la causa por presionar a jueces y fiscales y la asfixia financiera al Grupo Indalo.

Abucheos

Como se puede ver en el video, cuando pidió la palabra Rodríguez Simón generó el reclamo de muchos parlamentarios argentinos y de las bancadas de otros países que acompañaron con aplausos de reprobación el momento del “escrache”.

“No podemos consentir que un prófugo de la Justicia esté sentado aquí decidiendo sobre cuestiones vitales para los países de la región”, afirmó la parlamentaria argentina Elena Corregido.

María Luisa Storani, vicepresidenta de la UCR a nivel nacional, le pidió a Rodríguez Simón que “se presente ante la justicia argentina” y que hasta tanto se abstenga de participar en las reuniones presenciales de Parlasur.

Dice estar perseguido

Rodríguez Simón permanece prófugo y se radicó en Uruguay al alegar que era un "perseguido político" del gobierno argentino. Ese pedido ante las autoridades judiciales uruguayas fue desestimado, por lo que hasta hoy lleva 482 días como prófugo.

El abogado, uno de los principales asesores jurídicos de Macri desde mucho antes de que asumiera como Presidente, es investigado por la jueza federal María Servini por haber presionado de forma indebida a los accionistas del Grupo Indalo, propiedad de C5N entre otros medios, a través de la mesa judicial que también es investigada por "apretar" a jueces y fiscales.

En el marco de aquel expediente, la jueza Servini lo citó a indagatoria en varias ocasiones, a las que no se presentó. Finalmente, se quedó en Uruguay alegando que no regresaría por considerarse un "perseguido político". Por esa razón, la magistrada pidió su captura internacional e interpol emitió una alerta roja para localizarlo y detenerlo.

La jueza federal María Romilda Servini declaró hoy en rebeldía al diputado del Parlasur Fabian "Pepín" Rodríguez Simón (Cambiemos) y ordenó su captura nacional e internacional, además de que dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios, indicaron fuentes judiciales.

La magistrada lo dispuso en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del Gobierno de Mauricio Macri contra el Grupo Indalo, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encuentra en Uruguay (desde el 8 de diciembre) y que no volverá al país para prestar declaración indagatoria; algo que ratificó su abogado defensor en un escrito que presentó en sede judicial.

Para Servini, "es absolutamente improcedente y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación" el pedido de asilo político de Rodríguez Simón a Uruguay.

Además, en la resolución a la que tuvo acceso Télam, la jueza remarcó que el exfuncionario de Cambiemos "recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021, a través de la presentación que anteriormente se referenciara”.

Cercano a Macri

En marzo pasado, el propio Macri admitió que Simón era uno de sus principales asesores judiciales al asegurar que fue quien propuso nada menos que el polémico decreto que el ex presidente firmó a solo cinco días de haber asumido para nombrar dos jueces a la Corte Suprema.

En una entrevista en La Nación, el ex mandatario confesó que "no era ilegal, pero no correspondía" y añadió que esa medida fue acercada por Rodríguez Simón y que la aceptaron.

La decisión del operador del macrismo provocó también críticas dentro de Juntos por el Cambio. Como el exsenador y auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, quien dejó críticas para su propio espacio. "Avalar lo de Pepín Rodríguez Simón es un desatino", sostuvo.

Expediente

A lo largo de las 18 páginas del texto judicial, Servini planteó que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida, como él manifestó públicamente.

“Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)”, remarcó la magistrada.

"Debo hacer notar que en este caso no resulta parte ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional. Así, entiendo que están dadas las condiciones para decretar su rebeldía y ordenar su inmediata captura nacional e internacional; eventual y oportunamente se solicitará la correspondiente cooperación judicial internacional (Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay – Ley n° 25.304)", continuó.

En ese contexto, la jueza Servini advirtió que “se librará además exhorto internacional a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay a efectos de solicitarles que, de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón (DNI N° 12.728.408), y se prohíba su salida de ese país”.

Este expediente se encuentra en trámite desde marzo de 2019 y “Rodríguez Simón tenía pleno conocimiento de su existencia al menos desde julio o agosto de ese mismo año”, recordó la jueza.

Suficiente tiempo

Servini insistió con que Rodríguez Simón fue notificado con antelación suficiente de la fijación de su declaración indagatoria.

“Es más, recientemente solicitó medidas de prueba que iban a ser complementarias a su descargo, con lo cual la situación en que se encuentra no es nueva para él. Sumado a ello, los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines”, señaló la magistrada.

En base a esos argumentos, la jueza sostuvo que el planteo de Rodríguez Simón, que busca ser acogido como refugiado en Uruguay "es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener” tras denunciar una persecución política, “es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener”.

En este expediente se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la resolución.