Los audios de la diputada Fernanda Vallejos no dejan de generar cimbronazos en el Frente de Todos y en el Gobierno de Alberto Fernández.

Ahora se conoció uno nuevo en el que la economista admite que el sistema de aumentos de los jubilaciones, que ella avaló con su voto en la Cámara Baja, es “una fórmula de mierda” que le hace perder a pensionados y jubilados frene a la inflación.

“Aumentando el salario mínimo, tirándoles migajas a los que cobran la AUH y con estas medidas parche como si fuésemos una sociedad de beneficencia y no un gobierno peronista, creo que no vamos a alterar ningún resultado. Lo mínimo que puede hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para la jubilaciones y calzarla con la recaudación general”, dijo Vallejos.

“Si tuviésemos la fórmula de Cristina (Kirchner), por lo menos los jubilados nos hubiesen votado y no estarían perdiendo lo que están perdiendo, además de lo que ya perdieron con (Mauricio) Macri. Y así con todo, es todo cosmético, todo marketing”, agregó en otro pasaje.

En la nueva seguidilla de audios de la diputada, se escucha su voz criticando ferozmente a Alberto Fernández: “El tipo está atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el gabinete. Y cuando digo todos, digo todos, de todos los colores, de todos los pelajes, orígenes, acá no se salva nadie”.

Los audios son posteriores a la derrota del Frente de Todos en las Paso del domingo 12 de septiembre. ““Fue una derrota de dimensiones catastróficas. Estoy muy sorprendida por la falta de reacción política (...). Le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va a ser una catástrofe”, dijo.

“Tendríamos que haber tenido un plan para responder si se daba una situación de estas características, o si se daba una derrota, porque hasta un empate era una derrota. Me parece que no había un plan de contingencia, y ya de movida me parece un error gravísimo, porque no podes ser un improvisado cuando tenés la responsabilidad de gobernar un país”, se escucha en uno de los largos audios que trascendieron.

La diputada también se quejó por la “cero autocrítica (del Gobierno nacional), y a eso la sociedad lo percibe”. “La gente no come vidrio, come poco y no tanto todos los días. La verdad es que tendría que haber habido una respuesta contundente y para mí es sencillo, lo resumo en una frase, y lo dije el domingo en el búnker: este Gobierno fracasó y hay que asumirlo, el resultado no nos deja mucho margen de interpretación”, agregó.