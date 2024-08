Dos fotografías, en la que aparece Fabiola Yañez con marcas de golpes en un ojo y un brazo, comenzaron a circular esta noche, en medio del escándalo de la denuncia de la ex primera dama contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.

Las imágenes, dadas a conocer por el sitio Infobae, muestran a Yañez con un ojo morado y otra marca en el brazo, cerca de la axila derecha, como consecuencia de una supuesta agresión de Fernández.

Además, también aparecieron supuestos chats entre la mujer y el ex mandatario, en los cuales Yañez expresa: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás".

"Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando", añade la ex primera dama en las presuntas conversaciones de la pareja.

Por su parte, Fernández respondió: "Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará".

La denuncia generó un escándalo y dejó al ex mandatario en una posición complicada, que se suma a la polémica surgida por otra causa abierta recientemente: la de los seguros, en la que también está involucrado.

El martes, Yañez había denunciado al ex presidente por “violencia física y ”terrorismo psicológico“, según la presentación que hizo ante la Justicia.

La denuncia fue realizada a través de zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

A partir de estos testimonios, el juez Ercolini tomó la decisión de prohibirle la salida del país a Alberto Fernández y dispuso “medidas de restricción y protección, para que no se comunique a los dispositivos de Yañez”, según se detalla en el oficio judicial.

Horas más tarde de que se hiciera pública la denuncia en su contra, el expresidente emitió un breve comunicado en sus redes sociales, en el que señaló: “Quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que se me imputa”.

Y luego agregó: “Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante las justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

Los presuntos diálogos en Whatsapp entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

-F.Y: Ya iré

-A.F: Me siento mal físicamente

-F.Y: Esto no funciona así. Todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación.

A continuación, Yañez adjunta una foto de un moretón en su brazo.

-A.F: Pero dejá de discutir, al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení

En otra captura se lee la siguiente conversación:

-F.Y: Me volvés a golpear. Estás loco

-A.F: Me siento mal

-F.Y: Venís golpéandome hace tres días seguidos

-A.F: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal

-F.Y: Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me zamarreaste (y adjunta imágenes).