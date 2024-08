Nuevos chats entre la ex primera dama Fabiola Yañez y la secretaria del expresidente Alberto Fernández, María Cantero, dan cuenta de otros episodios de violencia que se suman a los que se conocían hasta ahora.

El 12 de agosto de 2021, Yañez se comunicó con Cantero y le contó que había sido golpeada por Fernández horas antes, según el legajo al que tuvieron acceso algunos medios como Infobae y La Nación, y recogidos por Eldiario.ar. La Justicia cuenta con 174 páginas de chats entre la entonces primera dama y la secretaria.

En uno de los mensajes, Yañez señala que el entonces mandatario la había querido ahorcar y que se había querido acostar con una amiga de ella, Sofía Pacchi.

Pacchi estuvo en la fiesta en Olivos que generó un escándalo durante la pandemia cuando se filtraron las fotos y es ahora una de las seis personas que fueron citadas a declarar.

Ese mismo día Yañez le dijo a Cantero que Fernández le dio una patada en la panza sabiendo que podía estar embarazada.

Ese 12 de agosto Yañez también le mandó a Cantero las fotos que trascendieron en un primer momento con el ojo morado.

Los chats entre la ex primera dama y Cantero aparecieron en el teléfono de la secretaria secuestrado por orden del juez Julián Ercolini el 7 de marzo en el marco de la investigación por la causa de los seguros.

El pasado 6 de agosto, Yañez decidió denunciar a Fernández por violencia de género. Ayer el expresidente fue imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja y ex primera dama, que fue la que denunció las agresiones.

La medida fue tomada por el fiscal federal Ramiro González en un dictamen en el que dispuso las primeras medidas de prueba de la causa.

El fiscal señaló que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

González dispuso varias medidas de prueba como la citación de testigos como Cantero, Pacchi, Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola, y la periodista Alicia Barrios.

También fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

El fiscal requirió las filmaciones de las cámaras de seguridad de Olivos de 2021 a 2023 del chalet residencial y de la casa de huéspedes, a donde Yañez relató tuvo que ir a vivir con su hijo.

También pidió los antecedentes de la ex primera dama sobre el tratamiento psiquiátrico que se realizó en la clínica INECO y el de fertilidad para quedar embarazada, además de su historia clínica completa.

El inicio de la investigación

La denuncia de Fabiola Yañez sucedió luego de que en el marco de la causa Nación Seguros se detectaran conversaciones entre ella y Cantero, que daban cuenta de que existían situaciones de violencia de género. Ante esto, la Justicia le otorgó intervención a la Oficina de Violencia Doméstica, pero informó que no realiza evaluación de riesgo solamente en base a constancias escritas o imágenes sobre las que no se puede indagar, por lo que para verificar el hecho de necesitaba la comparecencia de la ex primera dama.

Según las actuaciones del Ministerio Público Fiscal, en este contexto, el 28 de junio hubo una audiencia virtual entre Yañez y la Justicia donde ella expresó que “no deseaba dar impulso a la acción penal”, pero el 6 de agosto cambió de idea y declaró. Dijo que la vez anterior había decidido no avanzar “debido a que no se encontraba en condiciones aptas para tomar una decisión en relación con ello y a que le fue solicitado que no lo hiciera”. Explicó que cambió de decisión por “las circunstancias actuales y la difusión pública de estos sucesos” y agregó que sufría “terrorismo psicológico”.

El testimonio de Yañez

De acuerdo con la Fiscalía, Yañez expresó: “Siempre tengo que terminar haciendo lo que dicen que haga” y subrayó su necesidad de proteger su integridad física y mental. Refirió que sufrió acoso telefónico diariamente por parte de Fernández y que había sido víctima de violencia de género durante cinco años.

En su presentación, Yañez hizo un relato detallado de cómo inició su relación con el expresidente 14 años atrás y expuso que el “hostigamiento y acoso psicológico era constante” desde antes de que convivieran. Esto le impedía desarrollar una vida normal. La ex primera dama contó además que al poco tiempo de iniciada la relación quedó embarazada de Fernández quien al enterarse le dijo: “Esto no puede pasar, estoy en shock” y la indujo a abortar porque consideraba que “era muy pronto, que no estaba listo aún” y que no le había presentado a su hijo.

En su declaración, Yañez describió con lujo de detalles los episodios de violencia física a los que fue sometida y nombró qué testigos hubo de cada episodio. También describió como le pidió ayuda al Ministerio de la Mujer cuando estuvo bajo la órbita de Ayelen Mazzina y reconstruyó en qué circunstancias se mudó a España, donde, según dijo, continuó siendo acosada por su expareja.

Con información de eldiario.ar