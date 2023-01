El 2 de febrero se conocerán las sentencias contra Magdalena Espósito y Abigail Páez, las dos acusadas del crimen de Lucio Dupuy en La Pampa en noviembre de 2021. Las 18 audiencias fueron a puertas cerradas por lo que es poco lo que se conoce sobre las declaraciones durante el juicio.

Infobae accedió al testimonio completo de una de las imputadas y el testimonio causó conmoción. Se trata de la declaración de Páez, pareja de la madre del nene asesinado, realizada el pasado 7 de diciembre.

En los tribunales de Santa Rosa, la mujer reveló cómo fueron los minutos previos a la muerte de Lucio. “Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no se. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco”, manifestó.

Y agregó: “No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. Él me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”.

“Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que están él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé”, declaró la imputada en referencia al momento en le que Lucio perdió el conocimiento.

La mujer aseguró que quiso reanimarlo, pero no sabía cómo. “No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía”, indicó. Según lo relatado por Páez, después de esos minutos, Lucio “largó como una bilis, un vómito transparente”.

Páez confirmó que lo llevó al hospital y que al llegar un médico le dijo que no tenía signos vitales, que había muerto. Sin embargo, para los jueces el testimonio es falso ya que fue demostrado por los peritos que Lucio fue golpeado muchas horas antes, con mas brutalidad y en presencia de su madre.