Ciro Pertossi, otro de los rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de Villa Gesell en enero de 2020, declaró este martes en el juicio que se lleva a cabo en Dolores y negó haber agredido a la víctima.

“Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes”, dijo Pertossi al pararse en la sala de audiencias y con un puntero señalar su imagen en la pantalla donde se reproducía el video.

Antes de ingresar a la audiencia, Fernando Burlando, abogado de la familia Baez Sosa, confirmó que se espera la lectura del veredicto para el próximo 31 de enero.

Padres y madres de cinco de los imputados, tres peritos de la defensa y un efectivo policial declaraban este martes en la penúltima jornada de testimonios prevista para el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell.

"No existió la situación de pelea"

El fiscal Juan Manuel Dávila, a cargo de impulsar la acusación contra los ocho rugbiers en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, aseguró este martes que "no existió" la situación de pelea expuesta por el imputado Máximo Thomsen al declarar este lunes ante el Tribunal de Dolores a cargo del debate, ya que nada de eso "se ve reflejado en pruebas testimoniales ni fílmicas".

Dávila respondió así ante una consulta sobre los dichos del rugbier frente a los jueces, cuando manifestó que vio "un grupo grande de chicos con un amigo, como que se iba a enfrentar" y que al acercarse sintió "un golpe en la cara", por lo que pegó "una o dos" patadas.

"Es algo que no se ve reflejado en las pruebas testimoniales ni fílmicas, yo puedo refutar eso, esa circunstancia no existió", dijo el fiscal en la puerta de los tribunales donde se desarrollará las 12va. jornada del juicio. Ante una pregunta sobre la ingesta de alcohol previa al episodio ocurrido en la puerta de "Le Brique" por parte de los imputados, a la que también aludió Thomsen, el fiscal dijo a la prensa: "En este caso concreto, ustedes han advertido un video que hay en un local comercial sonde se ve a estas personas...".

Finalmente Dávila dijo que hay "mucha prueba" en la causa y que más allá que el imputado haya admitido que eran suyas las zapatillas con sangre secuestradas en el expediente, eso "ya estaba confirmado".