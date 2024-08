Un avión hidrante que combatía un incendio forestal en La Rioja desapareció hace más de 48 horas, y las autoridades continúan la búsqueda en condiciones meteorológicas adversas. Rolando “Roly” Rasmussen, de 52 años y oriundo de Chaco, piloteaba la aeronave cuando sobrevolaba el cerro Velasco y perdió contacto con el puesto de control.

Rasmussen es conocido por su vasta experiencia en aeroaplicaciones, lo que añade un nivel de desconcierto y preocupación entre sus allegados. Desde la madrugada del miércoles, familiares y amigos se encuentran en la zona a la espera de novedades.

El lunes alrededor de las 14 horas el avión hidrante perdió contacto con las autoridades, encendiendo las alarmas y dando inicio a un amplio operativo de búsqueda.

Rafael Carrara, intendente de la localidad chaqueña de Corzuela y amigo personal del piloto, reveló a Nueva Rioja que el celular de Rasmussen recibió mensajes hasta el martes a las 16 horas antes de apagarse definitivamente.

El operativo cumplió más de 48 horas desde la última comunicación y la incertidumbre sobre el paradero del avión y su piloto aumenta con el paso del tiempo.

Las autoridades saben que el GPS marcó un punto donde el avión pudo haberse estrellado, pero, pese a que un equipo del CAPE (Cuerpo de Adiestramiento Policial Especial) se adentró al cerro, por ahora no hay novedades al respecto. El jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luna Corzo, brindo declaraciones televisivas donde detalló: "Los equipos del avión marcan un punto de las coordenadas, que se trató de hacer dos aproximaciones mediante helicóptero, pero no se pudo llegar al lugar por la alta nubosidad que había. No se permite ver que hay en el lugar que marcan los equipos del avión".

“Van a trabajar de continuo hasta llegar al lugar. Están muy bien equipados los muchachos y están entrenados para eso. Llevan todos los elementos de supervivencia”, amplió Luna sobre la búsqueda del avión. Ante el difícil acceso por la topografía, las autoridades piden "paciencia y prudencia" ya que se trata de un operativo largo y con varias problemáticas.

Con información de El Doce y Ámbito