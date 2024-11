La Anses ultima detalles para realizar los pagos de los haberes jubilatorios de noviembre y confirmó que un grupo de beneficiarios recibirá el medio aguinaldo en diciembre de 2024.

Son tres grupos de personas que accederán al beneficio y el pago comenzará el 9 y terminará el 23 de diciembre.

El medio aguinaldo, equivale al 50% del salario y se distribuye en dos pagos a lo largo del año, la segunda en diciembre.

Quiénes son los beneficiarios del medio aguinaldo a cobrar en diciembre

Los grupos que podrán acceder al medio aguinaldo son:

Jubilados y pensionados de ANSES

Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Cuál es el calendario de pagos

Para los jubilados y pensionados que perciben la mínima, las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: martes 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 13 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 16 de diciembre

Los jubilados que reciben más de la mínima podrán cobrar el aguinaldo en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: martes 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 20 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 23 de diciembre

Los beneficiarios deben estar atentos a estas fechas para asegurarse de recibir el medio aguinaldo en su momento correspondiente.

Bono para noviembre

Con los haberes de noviembre habrá un bono extraordinario de hasta 70.000 pesos a jubilados y pensionados.

El beneficio incluye a los titulares de prestaciones contributivas bajo la órbita de ANSES, así como a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas.

De acuerdo con el Decreto 965/2024, el bono se otorgará a aquellos cuyo ingreso total no supere el haber mínimo previsional garantizado, mientras que, para aquellos que superen esa base, el monto se ajustará para alcanzar un tope específico.

Según se detalla en la normativa, este bono tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuentos y no se computará para otros conceptos.