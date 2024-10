Corrientes: no podrá ir a eventos ni conducir por no establecer un régimen de comunicación adecuado con sus hijos El hombre no presentó una propuesta que contemple las necesidades de los chicos ni el horario laboral de la mamá, por el contrario dijo que debía ser amplio y flexible por su trabajo. El fallo destacó que eso solo afectaba la estabilidad emocional de los pequeños.