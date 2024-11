El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, expresó su preocupación por la falta de financiamiento que afrontan las universidades públicas por parte del Gobierno nacional y advirtió sobre el riesgo que esto representa para el sistema universitario. “Estamos pasando una situación muy difícil en todo el sistema universitario público nacional. Si bien el presidente garantiza que no está en riesgo la universidad pública y que las universidades van a seguir siendo no aranceladas, estamos en un problema porque no tenemos el financiamiento necesario para que eso suceda”, afirmó Soro.

El rector señaló que el déficit presupuestario afecta directamente al funcionamiento de la universidad, impidiendo que pueda operar en condiciones adecuadas. “Estamos declaradas en emergencia. No podemos funcionar con gastos de funcionamiento y salarios que no son dignos. Además, estos fondos no alcanzan para sostener la ciencia, la tecnología, el equipamiento, la obra pública, las becas estudiantiles, la internacionalización y la vinculación, todas cuestiones necesarias para mantener la calidad”, explicó.

Soro también se refirió al presupuesto universitario propuesto para el próximo año, calificándolo de insuficiente en comparación con las necesidades del sistema. “El Ejecutivo ofrece 3,8 billones, un poco más del 50% de lo que se pretende en el sistema interuniversitario nacional. Hablar de 7 billones puede asustar, pero es menos que el 1% del Producto Bruto Interno, cuando el promedio de América Latina y el Caribe está en uno y medio del producto”, argumentó.

Respecto a las acusaciones sobre presunto mal gasto en las universidades, Soro desestimó la veracidad de estos señalamientos. “No comparto el concepto de que haya mal gasto en las universidades ni compras mal hechas. Las universidades tienen un ente que las audita, que es la Auditoría General de la Nación (AGN). Estamos de acuerdo si quieren auditar también la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pero no de forma impuesta que perjudique la autonomía”, sostuvo el rector, añadiendo que ya existía un convenio con la SIGEN para realizar estas auditorías.

“El Presidente falta el respeto”

Además, Soro cuestionó la actitud del presidente Javier Milei y su gabinete respecto a las universidades públicas, considerando que falta el respeto a un sistema que debería ser motivo de orgullo nacional. “El presidente y su gabinete se quieren parecer a él. Falta el respeto y avasalla contra el sistema universitario cuando tendría que sentirse orgulloso de la universidad pública argentina. Nuestros premios Nobel salieron de la universidad pública, los generadores de la economía del conocimiento salen de la universidad pública”, afirmó.

El rector también resaltó la importancia de la universidad pública como herramienta de inclusión social, subrayando que ofrece igualdad de oportunidades a los estudiantes. “Es indudable que se produce una movilidad ascendente social, porque ahí nadie se fija si el que estudia vive en un country, si viene en auto, si viene en bici o caminando. Hay una mezcla a nivel social y económico de estudiantes en la universidad, y la universidad iguala, indudablemente, proponiendo este camino de movilidad ascendente social”, declaró Soro.

Respecto a las medidas de fuerza adoptadas por el personal no docente de la UTN, Soro explicó que se implementaron acciones sin asistencia a los lugares de trabajo en cada una de las 30 sedes de la universidad a nivel nacional, aunque aseguró que no hay facultades tomadas y siguen las clases. “El claustro no docente sacó una medida que es sin asistencia en lugares de trabajo y cada una de nuestras 30 sedes adhirió al paro. Pero si un docente quiere dar clases y un estudiante quiere asistir, las puertas están abiertas. En la Tecnológica no hay toma de facultades. Yo tampoco las comparto, creo que tenemos que estar siempre abiertos y respetar los derechos que tienen los estudiantes y los docentes para tomar o dar clase”, concluyó.