Las autoridades de UTN Facultad Regional San Francisco trabajan en la preparación de d el ciclo lectivo 2024, delineando las posibles acciones a seguir y evaluando las incertidumbres existentes sobre todo en materia presupuestaria, y su impacto no solo dentro del sistema universitario sino en la sociedad en general, y concretamente, en los estudiantes que deben definir dónde llevarán adelante su educación superior.

“La Ley de Financiamiento Universitario depende de la Ley de Leyes, que es la Ley de Presupuesto. Ya en 2023 no tuvimos Ley de Presupuesto, se trabajó con el de 2022, y este año pasa lo mismo, de manera que estamos a la expectativa sobre cómo se va a llevar adelante el Presupuesto de este año en curso, con las modificaciones que se tomen a través de las decisiones administrativas o decretos que disponga la gestión del Gobierno nacional”, dijo el Decano Alberto Toloza, en una reunión de trabajo junto a la Vicedecana Claudia Verino, y al Secretario Académico,Juan Carlos Calloni.

Y agregó: “Como Universidad tenemos garantizadas, en principio, las carreras de grado que están consolidadas y que en nuestro caso son cinco, las Ingenierías Electromecánica, Electrónica, En Sistemas de Información, Química y la Licenciatura en Administración Rural, y en el caso de Ingeniería Industrial está en etapa de consolidación, ya que lleva dos años con presupuesto del Estado Nacional, sobre un total de cinco años. Estamos a la antesala de las gestiones necesarias para continuar con el aporte para el tercer año de esa carrera”.

Al profundizar el análisis sobre la situación de Ingeniería Industrial, el Decano expresó: “La apertura de Ingeniería Industrial fue un desafío que vino de la mano de la concreción del CRES San Francisco, junto a la Universidad Nacional de Villa María, y en sus inicios el financiamiento estuvo a cargo de los fondos de producido propio que tiene nuestra Facultad. Nosotros asumimos la incorporación de la carrera aun cuando no teníamos la certeza de contar con el financiamiento a corto o mediano plazo. Llegamos a una instancia en 2022 donde se aprobó el financiamiento desde ese año en etapas progresivas, y para los cinco años siguientes, de manera que entraríamos en 2024 en el tercer año, por lo cual estamos con la expectativa de que eso ocurra”.

“En la actualidad, la carrera se implementa de primero a quinto año, y tenemos previsto en nuestro presupuesto de producidos propios, que como mínimo nos haremos cargo de cuarto y quinto año en 2024. Eso es lo que esperamos: que vaya disminuyendo el aporte que tenemos que hacer desde la Facultad, porque eso nos quita presupuesto para otras áreas y proyectos, como lo que tiene que ver con vinculación, los laboratorios, entre otras cosas. Además, en nuestro presupuesto si bien el mayor importe es para salarios, lo demás que tiene que ver con la energía eléctrica, internet, servicios y mantenimientos, también está transitando un aumento, y vamos a necesitar destinar más recursos propios a esa parte del presupuesto”, agregó.

Delineando el año entre certezas y cambios

“Estamos organizando el año, tenemos la certeza de que vamos a tener un incremento en la cantidad de inscriptos y de ingresantes, y por otro lado, estamos analizando los eventuales escenarios sociales que vamos a transitar desde el mes de marzo en adelante. Ya se realizó el Seminario Universitario no presencial en la segunda mitad de 2023, y estamos preparándonos para el Seminario en su modalidad presencial, para carreras de grado, que no son aranceladas, ya que cuentan con financiamiento del Estadio Nacional”, destacó el Decano.

Luego aclaró que “ni la oferta académica de Pregrado ni la de Posgrado están sujetos al financiamiento nacional, razón por la cual la Tecnicatura Universitaria en Programación, que es una carrera de Pregrado, tiene un costo que hay que cubrir, y para ello se solicita un aporte económico a través de la Asociación Cooperadora, que permite cubrir los gastos por el dictado de más de una comisión, ya que, por otra parte, es una carrera que tuvo un alto crecimiento en la demanda en los últimos años, cuando pasamos de tener 30 ingresantes a tener 200”.

“Entonces de acuerdo con lo que estamos analizando y considerando, en principio ese aporte mensual no superaría los 15 mil pesos para el ciclo lectivo 2024, es decir, a pagar entre marzo y diciembre”, aseguró el Decano, y añadió: “Ese aporte no es un arancel, se cobra porque no es una carrera de grado, y la Ley de Educación Superior plantea que el Estado garantiza la educación en carreras de grado en las Universidades de gestión pública de todo el país, las financia, pero no dice nada de las carreras de pregrado, como esta Tecnicatura, y las de Posgrado”.

Por su parte, la ingeniera Claudia Verino, Vicedecana y Secretaria de Posgrado, destacó que “en los últimos años se incrementó la oferta académica de posgrados, y el valor de estas carreras depende del valor hora de los docentes que tienen una formación de nivel superior, ya sea magister, doctores o especialistas. Además de esa variable, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo durante el año, y brindando una oferta de formación basándonos en la demanda existente, de manera que no se compromete un presupuesto que uno no dispone”.

Se esperan unos 600 estudiantes nuevos este año

En relación con la cantidad de inscriptos hasta el momento, el ingeniero Juan Carlos Calloni explicó que en las carreras de grado se sostiene el crecimiento en la cantidad, algo que viene sucediendo en la última década. “De manera que estamos preparándonos para recibir más de 570 nuevos estudiantes este año. Ésa fue la cantidad aproximada que ingresaron en 2023, y este año se proyecta que vamos a superar esa cifra, de acuerdo a las primeras preinscripciones y consultas recibidas”, remarcó Calloni.

“La variación de ese número, dependerá entre otras cosas, del impacto social que tenga el contexto económico en la situación de cada estudiante y su entorno. Por ejemplo, temas como el transporte, los alquileres, que hoy en la ciudad tienen un costo que ronda los 130.000 pesos mensuales, los costos fijos, generarán fluctuaciones en quienes tenían decidido ir a estudiar a otra localidad y finalmente optan por quedarse en nuestra ciudad, como así también en aquellos que planeaban venir a San Francisco y hoy pueden estar analizando otras opciones”, explicó.

Inscripciones abiertas

Siguen abiertas las inscripciones al Seminario Universitario 2024, modalidad presencial, que se desarrollará entre fines de enero y comienzo de marzo de este año, tanto para quienes quieran comenzar una Ingeniería o Licenciatura en nuestra casa de estudios, como para quienes quieran comenzar la Tecnicatura Universitaria en Programación.

Las inscripciones se realizan de manera online, a través de un link que se encuentra en nuestra www.sanfrancisco.utn.edu.ar.

En el caso de las carreras de grado, el Seminario presencial comenzará el miércoles 31 de enero y finalizará el viernes 1 de marzo para las Ingenierías, y el martes 27 de febrero para la Licenciatura en Administración Rural.También están abiertas las inscripciones al Seminario de la Tecnicatura Universitaria en Programación, que comenzará a dictarse el jueves 1 de febrero de 2024, y está destinado a quienes quieran comenzar a cursar esa carrera.

Aquellas personas interesadas en inscribirse o en obtener más información pueden hacerlo a través del link que se encuentra en la web www.sanfrancisco.utn.edu.ar. Desde allí también pueden acceder a los medios de contacto para quienes deseen realizar alguna consulta.