En el marco de un convenio que UTN Facultad Regional San Francisco firmó con Arsat, la empresa de telecomunicaciones del estado argentino, docentes y estudiantes de Ingeniería Electrónica llevaron adelante durante 2023 la medición de las radiaciones no ionizantes de más de 100 antenas del servicio de Televisión Digital Abierta (TDA), distribuidas en todo el territorio nacional.

El hecho de que la empresa estatal haya suscripto un convenio con la Facultad Regional San Francisco no fue casualidad ya que, por un lado, nuestra UTN San Francisco contaba con equipos de la tecnología y la complejidad que se necesitaban para la medición, y a su vez, nuestra Facultad Regional, y más aún el Departamento de Ingeniería Electrónica, tenían experiencia previa al haber realizado, anteriormente, mediciones similares en antenas de telefonía celular del organismo ERSEP.

“Para poder ejecutar esta tarea formamos un grupo de docentes y estudiantes y el ingeniero Jorge Bossio, docente investigador de UTN San Francisco, nos propuso junto al Director del Departamento, el ingeniero Gastón Peretti, buscar un grupo de docentes y estudiantes que tuvieran la disponibilidad para hacerlo”, explicó el ingeniero Alejandro Giorgis, docente de la cátedra Electrónica de Potencia.

Lo más difícil, sostuvo, fue organizar la hoja de ruta, debido a que había antenas en lugares inhóspitos, que iban desde la punta de un cerro, por ejemplo, hasta terrenos cercanos al océano: “Era bastante complejo”.

Objetivo

Giorgis sostuvo que el objetivo del trabajo era medir el nivel de las radiaciones no ionizantes de las antenas de ARSAT en este caso puntual, para asegurar que la radiación emitida por las mismas no superara el nivel establecido por las normas internacionales y nacionales y asegurar de este modo ningún efecto sobre la salud.

En ese sentido, explicó que para que la emisión no sea perjudicial para el ser humano hay reglamentaciones internacionales y nacionales. “Como ingenieros electrónicos estamos capacitados para poder hacer esas mediciones. Pensemos que si la señal de una antena es muy potente, si llega a nuestros celulares o a nuestros televisores, esa señal puede también inferir en cualquier ser vivo. Si las antenas están calibradas y no pasan de cierto valor, no son perjudiciales. Entonces ARSAT quería asegurarse que sus antenas no generaran inconvenientes”, detalló.

Respecto a las técnicas de medición, sostuvo: “El trabajo se realiza con un equipo especial, importado, de última tecnología que hace unos años tiene nuestra UTN. Es un equipo muy sofisticado y mide en diferentes direcciones la radiación, hay diferentes técnicas que realizar para poder establecer si los parámetros están dentro de lo establecido”.

“Se hace un estudio antena por antena, se miden de 20 a 30 puntos relevantes por cada una, algunos más cercanos, otros a varios metros, y se llega hasta uno o dos kilómetros, acercándonos a las poblaciones. Cada medición, en cada punto, dura un minuto, por lo que el total de las mediciones comprendía entre una hora y media y dos horas”, agregó.

Vale agregar que cada resultado se volcaba en una planilla en donde se establecían las características de la antena (topología, altura, balizas) y el lugar y hora de la medición, entre otras cuestiones.

El resultado fue el esperado: “Llegamos a valores que no superaban el 15 o 20% de lo establecido por norma, lo cual quiere decir que estamos muy por debajo de los valores perjudiciales para el ser humano”.

Algo “distinto a lo tradicional”

En su opinión personal, Giorgis destacó que el trabajo “fue algo distinto a lo tradicional”.

“Pudimos estar al nivel necesario para hacer estas mediciones; si bien no son tan sofisticadas, necesitan cierta preparatoria. Como docente fue algo novedoso, ya que la cátedra que dirijo no está orientada a comunicaciones”, dijo.

Seguidamente, añadió: “En mi caso personal me tocó recorrer ocho antenas en toda la provincia de Córdoba. Para todos los docentes fue algo distinto, innovador, y fue muy fructífero, porque solidificamos otra área de la Electrónica, la de las Telecomunicaciones”.

“Más allá de eso fue una experiencia inolvidable, ya que compartimos el trabajo con muchos de profesionales del área. También fue novedoso que esta Facultad haya tenido la iniciativa de que los docentes fueran a hacer las mediciones acompañados de alumnos de quinto año. Con esto los estudiantes que están finalizando la carrera pudieron ver, sentir y palpar la tarea de campo”, sumó.

Una posibilidad “fascinante”

El Tec. en Electrónica Alejo Alesandria, quien cursa de quinto año de Ingeniería Electrónica, fue uno de los estudiantes protagonistas de esta experiencia.

“La posibilidad que nos brindó la Facultad fue espectacular, fascinante, es de destacar que en una Facultad como la nuestra se puedan llevar a cabo este tipo de actividades y además que sumen a los estudiantes a realizarlas. Los estudiantes buscamos participar en actividades que podemos llegar a realizar en un futuro y además compartirlas con docentes”, reflejó.

En el caso particular de Alesandria, su trabajo comprendió la realización de mediciones en 11 antenas ubicadas entre San Juan y Chubut, lo que hizo en dos viajes: “Fue una muy buena experiencia de campo y además una muy buena experiencia de convivencia con otras personas, porque en los viajes como mínimo éramos dos personas: un alumno y un docente. Aprendimos a tener esa convivencia de trabajo, porque en ningún momento consideramos que fue un viaje educativo, sino un viaje de trabajo, para aprender del docente y aprender de la actividad que estábamos realizando”.

Transferencia

Ya en San Francisco, cada equipo compartió sus experiencias con sus compañeros.

El ingeniero Gastón Peretti, director del Departamento de Ingeniería Electrónica, destacó que aquellas habilidades o aprendizajes que se obtuvieron fueron compartidos hacia las demás cátedras y hacia los demás estudiantes y docentes que no tuvieron la oportunidad de viajar.

Giorgis explicó: “Los estudiantes invitados fueron los de quinto año, porque eran alumnos avanzados, y son quienes actualmente cursan la cátedra Medidas Electrónicas donde específicamente se ven estos temas. Pero al ir a realizar el trabajo a cada predio, en donde están todos los equipamientos, fue muy amplio lo que se vio de Electrónica”.

“La medición es específica de la cátedra Medidas Electrónicas, pero después se trabajó en las aulas con todos los alumnos y docentes que participaron de la tarea en forma transversal a toda la carrera de Ingeniería Electrónica, se vieron diferentes temas que se hicieron como complemento a la medición”, agregó el docente.

Desafío y oportunidad

Para la institución, y en este caso para el Departamento de Ingeniería Electrónica de UTN San Francisco, el trabajo representó un enorme desafío.

Así lo consideró Peretti: “En primer lugar, porque ha sido un convenio entre una empresa estatal de gran envergadura con una Facultad de UTN, de las 30 facultades que están distribuidas en nuestro país, que es la que se encargó de realizar el trabajo”.

Acto seguido, subrayó que en ese trabajo estaban involucradas 100 antenas ubicadas en distintas provincias, lo que presentó además el desafío de organizar el recorrido y la logística para ello.

Por otra parte, consideró el director, esta interacción entre docente y alumno representó también una oportunidad para aprender sobre habilidades blandas.

“Docentes y estudiantes tuvieron que interactuar entre sí y aprendieron habilidades de manejo grupal, tuvieron que ponerse de acuerdo en diferentes decisiones. Esa interacción es aún más enriquecedora que todas las cuestiones técnicas que había detrás, que en cierto modo también aprovecharon”, dijo.

A continuación, agregó: “Esto permite mostrar una de las vetas que tiene nuestra carrera, que en este caso son las Telecomunicaciones, y, en este caso puntual, la medición de radiaciones no ionizantes sobre antenas en este caso de ARSAT”.

“Para nosotros es una gran oportunidad para mostrar lo que Ingeniería Electrónica puede llegar a abordar como carrera o lo que se puede llegar a ejecutar, es decir como una habilidad más de las de los ingenieros electrónicos que se reciben y desarrollan en nuestro país y son tan necesarios para nuestra industria”, concluyó Peretti.

