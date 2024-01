Nueva propuesta educativa en la Tecnoteca: se viene la Escuelita Tecnológica de Verano

La Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Innovación, lanzó este martes la Escuelita Tecnológica de Verano en Tecnoteca. Se trata de una nueva propuesta lúdica y educativa para chicos y chicas de 8 a 14 años.

Las actividades serán gratuitas, desde el 8 de enero, de lunes a viernes con dos turnos (14.30 hs a 17.30 hs y 18 hs a 21 hs) y no hay necesidad de contar con conocimientos previos. Contará con estaciones de trabajo de robótica, realidad virtual, programación, impresión 3D, planetario, química, juegos de gestión y de lógica.

La presentación estuvo encabezada por la Secretaria de Innovación Micaela Mulassano, junto al director de Tecnoteca Francisco Colombatti, el Decano de UTN Alberto Toloza y el Secretaria de Asuntos Universitarios de UTN Micaela Sanmartino.

“Aprovechando receso escolar que tenemos en el verano armamos este programa para invitar a todos los jóvenes a participar de este proyecto, a participar del aprendizaje y aprovechar el tiempo en conjunto con la tecnología, cuando hablo de tecnología no hablo solamente de tecnología informática, electrónica o robótica, hablo de también de ciencia en general, de proyectos de gestión, de lógica, que es hacia donde apuntamos. Con este proyecto damos inicio formalmente a cumplir con todos los objetivos que tenemos en la Secretaría”, indicó Mulassano, quién también agregó que esta propuesta también volverá en las ‘vacaciones de invierno’.

Por su parte, Colombatti explicó que la propuesta “está destinada a niños de entre 8 y 14 años, sobre todo que no tengan conocimientos previos en estas tecnologías. La idea es que ellos puedan venir, puedan acercarse y puedan introducirse al mundo de la robótica, de la programación, de la impresión 3D, de la realidad virtual, inteligencia artificial, que puedan aprender de un mundo muy variado lo suficiente como para generarle la expectativa y las ganas de seguir aprendiendo. Nosotros durante el año vamos a perfeccionar lo que se aprenda ene stos cursos, van a arrancar el lunes que viene -lunes 8 de enero- y se van a extender durante tres semanas”.

“La idea es que vayan pasando por dos estaciones de trabajo por día, que puedan ver el contenido, no a todos les va a tocar la misma estación, todos van a estar trabajando de una manera distinta cada día y el viernes la idea es que todos juntos puedan trabajar en el auditorio aprovechando el espacio y la pantalla para que funcione en modo de cine. Repetimos que la idea nuestra es que la tecnología está al servicio de la gente, de los niños y en general, la expectativa y las ganas es de seguir aprendiendo, les recordamos que Tecnoteca es libre, es gratuito y para este curso no se requieren conocimientos previos. Los esperamos a todos y les seguimos recordando que Tecnoteca es libre, está para que puedan venir, que puedan estudiar, que puedan aprender y aprovechar la tecnología”, agregó Colombatti.

Inscripciones

Se pueden realizar on line en este link (clic acá) que también está disponible en la página de instagram @innovacionsfco o de manera presencial en Tecnoteca. Además, está habilitado el contacto de Tecnoteca (3564476115) para realizar consultas y gestionar la inscripción.

Estudiantes avanzados al frente de las actividades

Los encargados de llevar adelante estas actividades serán estudiantes avanzados de UTN y CRES, en el marco de un convenio de colaboración con las instituciones. “Desde la Secretaría de Asuntos Universitarios de nuestra regional de UTN estamos a cargo de llevar adelante la coordinación del equipo de trabajo de los estudiantes que van a estar al frente de estas experiencias de aprendizaje. Son estudiantes avanzados de nuestra casa de estudios desde todas las las ingenierías que ya tienen experiencias previas en lo que es transformar y transmitir conocimiento a través de juegos, a través del mensaje lúdico interactivo!”, explicó Micaela Sanmartino.

“La propuesta es que se acerquen a jugar y de esta forma poder transformar infancias o adolescencias que en otra instancia no podría ser porque quizás no se tiene a disposición, nosotros no hemos tenido esto a disposición que a lo mejor nos hubiese despertado nuestra educación mucho tiempo antes. Hay que aprovechar que este espacio está, agradecer la invitación a este desafío de llevar la tecnología y de abrir las puertas, no se requieren conocimientos previos, el único requisito es la edad y que vengan a jugar. Y ¿Por qué no? A través de este juego poder despertar otras realidades u otras vocaciones ”, agregó.

Por su parte, Toloza destacó esta iniciativa por parte de la Municipalidad “brindando una oferta más y dando un servicio a la comunidad ya que no todos tienen la posibilidad de irse de vacaciones. No todos tienen la posibilidad de concurrir a un club, disfrutar de esta actividad y en este lugar espléndido que tenemos en el centro de la ciudad, creo que es un primer gran paso para un verano que tiene sus crudezas, pero también tiene su desafío”.

“Va a ser una linda experiencia, un disfrute por dos tanto de aquel que viene a tomar la actividad como aquellos que la vienen a brindar. Quiero felicitar a Damián Bernarte, a todo su equipo de la Secretaría de Innovación por esta iniciativa, por esta convocatoria y por supuesto que como universidad pública poniendo al alcance todas las capacidades instaladas”, comentó Toloza.

Finalmente, Mulassano anunció que el convenio que se firmó con la Universidad tiene la particularidad que va a estar firmado digitalmente y con esto se dio inicio al proceso de trámites digitales dentro del municipio y de la administración pública.