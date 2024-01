La Ingeniería Electromecánica tiene un amplio abanico de aplicaciones en diversos sectores de la sociedad. Y entre ellas, también puede brindar grandes aportes en el ámbito judicial.

Las personas graduadas en Ingeniería Electromecánica, así como de otras disciplinas afines, pueden jugar un papel crucial al aplicar sus conocimientos para evaluar y determinar causas de fallos o problemas en siniestros. Sus pericias son valiosos aportes en análisis, inspecciones e investigaciones.

Este es el caso del ingeniero Hernán Asís, graduado de UTN San Francisco, que en la actualidad se desempeña como perito en la especialidad Electromecánica del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Realizó estudios secundarios en el IPET N° 50 "Emilio F. Olmos" en la orientación técnica-bachillerato en Electricidad – Electrónica. En 2014 se graduó como ingeniero electromecánico, habiendo formado parte del grupo I+D Gisener (hoy CIDEME) al que hoy aún pertenece.

A la par de sus estudios universitarios trabajó en distintas empresas, primero sobre rubros ajenos a su carrera universitaria y luego relacionados a su formación.

Así fue como ganó experiencia en Calidad, Dibujo Técnico, Producción y Procesos. También fue responsable de certificar normas de calidad en una de las firmas.

En el Ministerio Público Fiscal

A la par que se encargaba de controlar el área de Procesos en una firma muy reconocida a nivel nacional, tomó conocimiento de que en la Policía Científica se abría un cupo para peritos. “Era un concurso con el que buscaban ingenieros en automotores, mecánicos o afines. Y Electromecánica justamente abarca a una de esas partes, la mecánica, así que me anoté”, contó.

Para ello, había que presentar documentación, rendir y sortear una entrevista. De hecho, también fue importante el promedio obtenido durante el trayecto académico.

“El material para estudiar comprende Criminalística en general y material legal, como artículos relevantes de la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, entre otros. Después se rinde un examen. Y la tercera instancia es una entrevista con quien hoy es director general de Policía Científica. Pasé las tres instancias y al año me llamaron para trabajar en Córdoba”, recordó.

El trabajo del perito

Asís trabajó en el gabinete Físico-Mecánico en la sección Físico-Mecánica.

Según el Ministerio Público Fiscal, el perito que trabaja en esta sección interviene en el estudio de máquinas, herramientas, mecanismos electrónicos, eléctricos, mecánicos, neumáticos, dispositivos electromagnéticos, instalaciones y de otros objetos relacionados con el hecho, a los fines de determinar el mecanismo de funcionamiento, la mecánica de fuerzas, resistencia o desgaste de materiales y todo otro fenómeno que permita dilucidar la mecánica-dinámica del hecho.

Entre otras muchas funciones, están las de cooperar en el lugar del hecho, realizando relevamientos específicos en busca de elementos de interés criminalístico que resulten útiles para la realización de informes técnicos o pericias.

También realiza el análisis del funcionamiento de máquinas, mecanismos y herramientas eléctricas y manuales; de instalaciones neumáticas, hidráulicas y eléctricas; de aparatos electrodomésticos y de máquinas agrarias y viales.

Asimismo, analiza tacógrafos (aparato de control) de vehículos de carga y de pasajeros; verifica la resistencia mecánica de ciertos materiales; el funcionamiento de alarmas, cerraduras de puertas y cajas de seguridad. Y, por último, confecciona informes técnicos y pericias.

Asís ejemplificó: “En el caso de un accidente en un ascensor, por ejemplo, tiene que determinar cuál pudo haber sido la falla y si se cumplieron las condiciones de mantenimiento, entre otras cosas”.

“En uno de los casos en los que trabajé habían robado dinero de una caja fuerte con una amoladora en una estación de servicio y la Fiscalía solicitaba saber si un playero podría haber estado escuchando o no el ruido de esa amoladora para saber si pudo haber sido cómplice o no. Entonces fuimos y medimos intensidades de sonido y demás cuestiones físicas. También tuvimos que peritar, en una ocasión, un tobogán inflable, máquinas de anestesia, cuchillos o partes de cuchillos, de todo”, agregó.

Sin dudas, la tarea que realiza requiere de una fuerte responsabilidad: “Aplicás el razonamiento, la lógica, el método científico, la observación, la hipótesis, los análisis, el experimento, y luego redactás informes técnicos o periciales. El informe técnico es a rasgos generales, mientras que una pericia es más puntual, citas normas, hacés experimentación, generalmente participan peritos de parte a controlar los procesos”.

En San Francisco

Hace unos meses Asís, que también es docente de tercer año de Ingeniería Electromecánica en nuestra casa de altos estudios, y que incluso tuvo una activa relación en la administración de los paneles solares que aquí funcionan, pidió el traslado a San Francisco para estar más cerca de su familia.

“Desde San Francisco cubrimos todo el departamento San Justo. No hago tareas específicas, vamos a la oficina y a lo mejor estamos haciendo un informe, una carpeta de fotos o de planos y sucede algo. Entonces la Fiscalía nos solicita (nuestra cooperación), preparamos los equipos y salimos, muchas veces tenemos que viajar”, detalló.

El ingeniero se mostró muy satisfecho con la función que desempeña, el trabajo que lleva adelante y los resultados que obtiene: “Lo que más me gusta del trabajo es que es muy variado, nunca sabés con qué te vas a encontrar. Por un lado es difícil, pero por otro lado es apasionante”.

“Tenemos que estar siempre despiertos, no podemos fallar, no podemos errar, no podemos olvidarnos de nada. Una vez que abandonamos el lugar es difícil poder volver debido a la contaminación/adulteración de la escena. Generalmente no se repite la pericia. Sabemos que del otro lado se está buscando el error, por eso hay que estar bastante atentos”, sostuvo, comentando que también sus pericias sirven para colaborar en el esclarecimiento de causas judiciales en las que además participan peritos de parte.

En esa línea, Asís comentó: “Me ha tocado analizar un expediente y responder, es parte del trabajo. También podemos declarar en juicios o trabajar como asesores. La de asesor es una figura nueva. El fiscal requiere una orientación y uno lo asesora técnicamente de acuerdo a su experiencia personal”.

Carrera sin techo

Asís, que además participó en varios proyectos, entre ellos el de generación de energía con biogás a partir de sólidos urbanos de la ciudad de San Francisco, y que ha participado en el último tiempo de varias jornadas compartiendo su experiencia laboral, opinó sobre la carrera que le permitió llegar hasta donde está hoy: “Cuando empecé a estudiar me encontré con algo mucho mejor de lo que me esperaba. Yo pensaba que el campo de acción de la ingeniería Electromecánica era más acotado, pero no, la salida laboral es muy amplia. De todas maneras, si bien es una carrera genérica, es importante seguir especializándose”.

“A quiénes estén indecisos les diría que se animen, porque cuando uno piensa en ingeniería suele pensar que recibirse es difícil y no, con esfuerzo y dedicación se puede lograr el objetivo. Es una Facultad linda, al no ser tan grande se puede tener acceso a los docentes de una forma que en otro lado no tenés. La sugerencia es que intenten involucrarse en grupos de investigación, aportás y aprendés desde otro lado”, dijo.

Y concluyó: “Es una carrera muy rica, muy amplia. Las posibilidades son infinitas, el techo lo ponemos nosotros en nuestra cabeza”.