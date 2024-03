Un estudiante de UTN San Francisco contó cómo es su experiencia de intercambio en Alemania

El estudiante de Ingeniería Electromecánica de UTN San Francisco, Nicolás Gallotto, se encuentra en Alemania participando del programa de intercambio UTN-DAAD, desde donde compartió la experiencia que desarrolló hasta este momento en el ámbito universitario, y sus expectativas ante el comienzo de una nueva etapa en una empresa internacional, donde se desempeña en el área de ingeniería, en una línea de producción de envases.

Gallotto viajó en agosto de 2023 rumbo al país germano donde permanecerá por el plazo de un año como parte del mencionado programa de intercambio, para llevar adelante estancias combinadas de estudios y prácticas en instituciones de educación superior y en empresas o institutos de investigación alemanes.

Durante los dos primeros meses, Nicolás estuvo en la ciudad de Göttingen, en el centro del país. “Ahí estuvimos haciendo dos cursos mensuales dentro del Instituto Goethe. A diferencia de años anteriores, este año todos los estudiantes de Argentina vivimos en el mismo lugar, entonces ahí ya conocimos a otros grupos de argentinos que vinieron con un programa muy similar al UTN-DAAD que se llama Lear que hacen exactamente lo mismo que nosotros, y también conocimos a los colombianos, peruanos, chilenos también”, dijo el joven de 23 años.

“Cursábamos todos los días de 8 a 13.30, en un nivel que nos asignaban a través del examen que rendimos previamente a llegar a Alemania. Así pasaron los dos primeros meses y después uno ya tenía la universidad en la que iba a ser recibido. En mi caso fue la Universidad de Colonia, que tiene 13 facultades, a mí me tocó la facultad número 10, que queda en la ciudad de Gummersbach, a unos 25 o 30 kilómetros de la ciudad de Colonia, que es la cuarta más grande del país. Ahí estuve desde el primero de octubre, hasta hace unos días”, agregó el estudiante.

El trabajo en una empresa

La experiencia de intercambio comprende además una etapa de práctica en una empresa: “Al terminar el semestre, el programa establece que tenés que hacer una práctica, o también está la opción de que podés seguir dentro de la universidad y hacer otro semestre de estudio. Yo elegí hacer una práctica, entonces comencé a buscar una empresa, para hacer una práctica, y hacer el proceso de presentarme, decir qué es lo que quiero, qué lo que busco, por cuánto tiempo. Días atrás me mudé y llegué hasta Siegsdorf, que es un poquito más abajo de Múnich, al sur del país, y arranqué el 19 de febrero en la empresa Brückner Maschinenbau”.

“Voy a estar dentro del Área de Ingeniería, o por lo menos ayudando, ellos tienen diferentes líneas de producción, una de ellas trabaja con envases que por dentro llevan una película o un film metálico y por fuera son plásticos, entonces llevan la combinación de ambos elementos y ellos están intentando desarrollar o avanzar y mejorar la línea de la producción de este tipo de envases. Tienen otras líneas de producción, pero mi trabajo va a estar relacionado o enfocado en este tipo de envases, en diferentes actividades que conoceré mejor cuando ya empiece a trabajar allí”, comentó el estudiante de UTN San Francisco.

En relación a los obstáculos a superar, Nicolás expresó: “Uno de los mayores desafíos en este tipo de experiencias es el idioma, porque uno puede tener los conocimientos, pero el tema es que el vocabulario técnico no lo tenemos, no lo aprendés en ningún lado, simplemente te queda aprenderlo por tu cuenta, porque tal vez en un curso de alemán podés aprender a relacionarte en el día a día, a mantener una conversación, pero el vocabulario técnico no lo aprendes en ningún curso, y por ahí creemos que esa va a ser la mayor complejidad que todos vamos a tener”.

“Con respecto a la postulación para los trabajos, cada uno elige cómo postularse a las empresas. En mi caso yo lo que hice fue ingresar a los cuatro portales más importantes de trabajo donde las empresas publican sus vacantes y empecé a aplicar, con mi currículum y una carta de presentación”, dijo, y agregó: “Ahí empecé a aplicar a muchas empresas, he mandado muchísimos currículums, que tengan que ver con mi puesto, con experiencia laboral previa, o que tengan que ver con mi futura profesión”.

También contó que tuvo “siete entrevistas de trabajo de empresas diferentes, como Porsche, Mercedes Benz, Kuka, la Deutsche Bank que es la empresa estatal de trenes, y la Brückner Maschinenbau, que es una metalmecánica donde voy a trabajar. Es una empresa internacional, su casa central es donde yo voy a trabajar, y elegí este puesto dentro de todas las entrevistas por diferentes cuestiones. Una de ellas es que la misma empresa me ofreció vivir el primer mes y medio en la casa de huéspedes de la empresa. Eso me alivió mucho. También me interesaron las libertades que me ofrecieron para trabajar, hacer horarios en modalidad home office, así que me dieron muchas facilidades, entonces era como que cerraba por todos lados y bueno, me dije que esta es la empresa, esta es la oportunidad, y acordamos”.

“Nuestra educación es muy buena”

En relación a lo académico, Nicolás explicó: “Acá el sistema universitario funciona diferente, porque uno acá hace una ingeniería de base que dura tres años, y después hacés un máster o un posgrado como le llamamos nosotros. En cambio, en Argentina hacemos todo junto. Entonces cuando una persona como yo, que tiene 23 años y que ya está en quinto año, ya está por terminar su etapa universitaria, viene Alemania, nos ubican en lo que para ellos es la carrera de grado, que son los primeros tres años. Entonces cuando te pones al lado de ellos, te das cuenta de que hay diferencia, nuestra educación ha sido muy buena, a lo mejor yo no he tratado con estudiantes de ingeniería más avanzados o que están haciendo su posgrado o su Máster, pero por lo menos con estos chicos que tienen 20, 21, 22 años, nuestros estudios son muy buenos, y cuando tomás las clases decís esto ‘yo ya lo vi a esto’, ‘yo ya lo estudié’, y son chicos de quinto, sexto semestre, séptimo semestre, de tercer año, cuarto año, entonces por ahí te queda esa satisfacción. Con mis compañeros lo hemos hablado y todos compartimos lo mismo, y todos venimos de UTN, de regionales diferentes, pero todos compartimos esto, que tenemos una muy buena base”.“Yo creo que nuestros estudios o nuestras exigencias, son muy buenas, valen la pena”, sentenció.

Cómo sigue la experiencia

Al hablar de la continuidad de su experiencia durante este año, Gallotto afirmó: "Una de las bases y condiciones del programa es que termina y volvés, después la realidad puede ser muy diferente, pero en mi caso quiero recibirme cuanto antes, así que en agosto cuando comience el segundo cuatrimestre del año voy a estar ahí, tengo que cursar el último cuatrimestre de quinto año. Pero la realidad es que ellos, acá en Alemania te hacen una invitación muy grande a quedarte ellos, tienen mucha necesidad de profesionales, no porque no los tengan sino porque les hacen falta”.

“Yo entré al programa por una invitación del área de Relaciones Internacionales de la UTN San Francisco, desconocía totalmente el programa, simplemente sabía que era un año en Alemania para estudiar, y después me fui interiorizando más, tuve reuniones, empecé a estudiar alemán, cuando me inscribí no tenía absolutamente ninguna idea del idioma, y ahí comencé la etapa previa. Porque básicamente mientras más aprendas y mientras más sepas del idioma, más fácil va a ser tu estadía, y más oportunidades van a tener en Alemania. Es así de sencillo”, agregó.

El joven también remarcó: "En la etapa previa es realmente importante venir de la mejor manera posible, y luego estando acá es una oportunidad que te abre la cabeza, no solamente en lo que es el idioma, sino en pasar por una universidad, ver de qué se trata del sistema educativo, y después, la vida cotidiana, cómo se vive, las costumbres, porque esto va más allá del estudio o del trabajo, sino el poder salir de Alemania, poder viajar, poder conocer otros lugares, otras personas, conocidos que te inviten a hacer contactos, es un es una montaña de conocimiento y de experiencias que no termina, nunca porque hasta el día que te vayas, vas a estar juntando conocimientos nuevos”.

En relación con su carrera de Ingeniero Electromecánico, señaló: “Nuestro campo laboral es sumamente gigante, hacés lo que vos quieras. Creo que el campo laboral es gigante, y una vez que tenés el título en la mano, podés hacer lo que quieras”.

Sobre el UTN-DAAD

El Programa UTN-DAAD es una propuesta que permite que todos los años estudiantes de UTN de todas las Facultades Regionales del país puedan realizar una experiencia tanto académica como laboral en universidades de Alemania.

La finalidad del programa es crear la base para la cooperación a través de la cual estudiantes de ingeniería argentinos con desempeño académico destacado, realicen estancias combinadas de estudios y prácticas en Instituciones de Educación Superior y en empresas o institutos de investigación alemanes.

El proceso de adjudicación de la beca tiene un periodo de dos años, en donde se deben atravesar 4 etapas: preselección, evaluación de proyectos, examen de idioma alemán y selección.

La UTN y el DAAD se encargan de financiar los gastos básicos de manutención en Alemania y el dictado de dos cursos de idiomas alemán en el año que se realiza el intercambio.