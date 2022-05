El intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, asistió al lanzamiento del programa APRENDO, mediante el cual 1038 servidoras y servidores urbanos completarán sus estudios primarios y secundarios.

Después de un relevamiento sobre las trayectorias educativas de los servidores urbanos, llevado a cabo desde el año 2019, la Municipalidad capitalina concluyó que de los 2000 que forman parte del programa social que se ejecuta a través de 15 cooperativas de la ciudad, cerca de 300 no concluyeron el primario y de ellos aproximadamente 100 son analfabetos. Asimismo, 1100 servidores no concluyeron el secundario.

Es importante destacar que del total de servidores escolarizados para el período 2022, 251 tienen entre 18 y 24 años, 355 entre 25 y 40 años y 432 tienen 40 años o más.

Retorno del programa

Debido a la pandemia se fue postergando el inicio del programa APRENDO. Con el retorno de la presencialidad por primera vez los servidores urbanos tienen la posibilidad de comenzar, retomar y hasta concluir los estudios primarios o secundarios.

A los fines de mejorar y fortalecer los indicadores de terminalidad educativa de los servidores urbanos, y buscando que puedan acceder al mercado laboral con la formación necesaria, se reconoció la necesidad de acompañar las trayectorias educativas de cada uno de ellos, articulando con los diferentes niveles de educación del Estado.

En la oportunidad, el intendente Llaryora anunció que con el objetivo de estimular la educación formal de los servidores, quienes cumplan con los objetivos educativos recibirán un estímulo de 5 mil pesos extras.

“Es una pequeña forma de reconocer el esfuerzo que cada uno de ustedes hacen, porque son un verdadero ejemplo para sus familiares e hijos, quienes seguramente los observarán con orgullo porque nunca bajaron los brazos y ahora redoblan su voluntad para capacitarse y así poder mejorar en un futuro su situación laboral”, dijo el intendente.

“Nos pusimos a trabajar para que hoy las instituciones educativas municipales de educación primaria alberguen a los servidores, siendo que trabajando en equipo siempre hay más posibilidades para estudiar”, agregó Horacio Ferreyra, secretario de Educación.

A cada uno de los alumnos que comienzan su trayecto educativo, se les hizo entrega de un kit escolar compuesto de mochila y útiles varios.

Acerca de la trayectoria educativa

En un primer momento se relevó y contactó a cada servidor urbano que está en esta situación, se los inscribió al programa y se los geolocalizó, para luego inscribirlo en los diferentes centros educativos según la cercanía con sus hogares.

Previo al diagnóstico se registraron 55 personas inscriptas que no saben leer ni escribir, 65 para el primer ciclo (correlativo con quienes realizaron de primero a tercer grado de la primaria) y 95 para el segundo (correlativo con quienes realizaron de cuarto a sexto grado).

De los 214 servidores que cursan la escuela primaria, 72 son mujeres y 142 varones.

El cursado lo realizan en alguno de los 28 centros educativos municipales con educación para adultos disponibles, según la cercanía a su lugar de residencia.

En el caso del nivel secundario, lo cursarán 824 servidores: 406 mujeres, 7 mujeres trans, 409 varones cisgénero y 2 varones trans.

En este nivel se distinguen tres modalidades de cursado: Primer año de CENMA, se cursa de lunes a viernes de manera presencial en escuelas cercanas a sus viviendas. Segundo y tercer año lo hacen en CENMA María Saleme de Burnichon, SEDE Servidores Urbanos, con una periodicidad de dos veces por semana en tutorías y el Plan FINES para quienes finalizaron el último año, pero que solamente adeudan materias.

“No pude terminar antes el colegio primario porque no alcanza el dinero y había muy pocos recursos. Por eso, aproveché la oportunidad de terminar la primaria desde 4to grado. No hay que tener vergüenza, dejar de esconderse y volver a aprender”, expresó Noemí Mercau, quien realiza tareas en el CPC Colón.

“Este programa apoya mucho a la gente de nuestra edad, nos ayuda a avanzar un poco más, tener otro trabajo, otra oportunidad de vida y sobre todo ayuda a cumplir con nuestro sueño”, añadió Noemí.

A su vez, otro de los alumnos, Lucio Martínez, agregó: “Lo que está haciendo la Municipalidad, de ayudar a la gente a que vuelva a estudiar es muy bueno, porque uno aprendiendo sabe más cosas y progresa más”.

Los alumnos de nivel primario concurren a clases dos veces por semana en jornadas de cuatro horas por día. De tal modo que, los dos días que asisten a la escuela hacen un cambio de actividades.

La decisión en cuanto a días y horarios de cursado se fundamenta con el objetivo del programa APRENDO que es la erradicación del analfabetismo. De este modo, y teniendo en cuenta que son personas adultas que han transcurrido su vida sin saber leer, ni escribir o con un bajo nivel de lecto- comprensión y escritura se les realiza un acompañamiento de manera focalizada.

Actualmente los alumnos se encuentran en etapa de ambientación, adentrándose en la dinámica de la escuela con sus horarios, materiales, experiencia áulica, y diagnóstico, donde se constata el nivel sociocultural de cada alumno y se planifica cada trayectoria escolar particular.

Walter Grahovac, ministro de Educación de la provincia, afirmó: “A los que somos educadores siempre nos conmueve la historia de un joven o un adulto que no logra terminar la escuela, es un tema que sensibiliza. Hoy ellos tienen la esperanza de cumplir el sueño de finalizar sus estudios, y es porque no se rindieron, no bajaron los brazos y son el ejemplo para sus hijos, hermanos y toda la sociedad”.

Janet Echegaray, servidora urbana de Cooperativa La Esperanza, terminará el nivel secundario, y al respecto dijo: "A la secundaria la dejé por ser mamá muy joven y debí elegir entre el colegio y mi hijo, por lo que decidí quedarme con mi niño. Ahora con el programa APRENDO mi mamá está comenzando la primaria, y yo finalizando la secundaria. Con esta oportunidad de terminar la escuela, podré darle un buen ejemplo a mi hijo”.

La duración de ambos trayectos es de uno a tres años, según la situación particular de cada servidor urbano.