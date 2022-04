La Municipalidad de Córdoba presentó la “Vuelta Ciclística Ciudad de Córdoba 22”, un gran evento que se desarrollará el domingo 29 de mayo en la ciudad capital.

Contará con recorridos de 100 km, 66 km y 33 km para deportistas federados y no federados. La Vuelta Ciclística contará de categorías competitivas y participativas de bicicleta adaptada, hand cycle adaptado (bicicletas de mano) y E-Bike (bicicletas eléctricas).

La competencia se presenta como una “fiesta del deporte” y desde el municipio resaltaron que las familias cordobesas podrán ser parte de este gran evento e inscribirse en la categoría participativa. Allí, podrán pedalear durante una hora y media en el circuito de ciclismo de 4 kilómetros que rodea al estadio Mario Alberto Kempes. De la misma manera, habrá un espacio de competición de deporte adaptado para personas con discapacidad.

El intendente Martín Llaryora destacó que se trata de un evento que se debía desde hace mucho tiempo y que hoy es una realidad gracias al trabajo en conjunto de organizaciones, federaciones, instituciones, clubes y las dirigencias deportivas.

El jefe comunal hizo hincapié en la amplia convocatoria que tiene la propuesta. “Además de una carrera profesional con altísima competencia, tendremos recorridos para que se puedan sumar las familias, porque esta propuesta está al alcance de todos”, subrayó.

Cómo será el recorrido e inscripciones

El circuito diagramado por la organización comprende las zonas del Polo Deportivo Kempes, Costanera Norte y Sur, además de sectores de los barrios Centro y Urca. De esta manera, se recorrerá un tramo de 33 kilómetros de numerosos espacios públicos que fueron recuperados por el Municipio capitalino. El punto de largada y llegada será la Avenida Cárcano, que se encuentra entre el Estadio y la Facultad de Educación Física.

Las inscripciones son gratuitas, con cupos limitados y podrán realizarse a partir del lunes 25 de abril en https://vueltadecordoba.com.ar hasta el 26 de mayo o hasta completar el cupo de la competencia (10 000 participantes en las distintas categorías y modalidades).

Premios

Uno de los principales atractivos que tendrá esta prueba dentro del calendario ciclístico de la Argentina son los premios. Los ganadores de las competencias recibirán una suma de dinero y quienes finalicen los recorridos una medalla de participación

El monto de la premiación será de un total de 1.760.000 pesos y se repartirá entre los ganadores de las pruebas competitivas. La competencia será fiscalizada por la Federación Ciclista Cordobesa (FCC).

“Serán los premios más importantes del país, esta Vuelta está pensada y armada para quedarse en Córdoba y para que puedan participar todos los que quieran, desde los más destacados profesionales de la especialidad hasta las familias completas en todas las variantes su categoría ando en el país y en la región la marca Córdoba”, explicó el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano.

Las categorías participantes son las siguientes: Convencional Varones Federados (100 km); Convencional no Federados – Mujeres Federadas (66 km); Bicicleta Adaptado: Federados y No Federados (33km); Hand Cycle Adaptado: Federados y No Federados (33 km); Modalidad participativa: E-Bike (66 km) y Familiar (Convencional y Adaptado con un tiempo máximo de una hora y media).

Atractivos y servicios

Los días previos a la maratón, 27 y 28 de mayo, se realizará la entrega de kits en el Gimnasio 1 de la Facultad de Educación Física de 10:00 a 18:00 h. Allí, también, se podrá disfrutar la “Expo Ciclismo”, que contará con una importante cantidad de stands relacionados con la actividad, en donde no solo se expondrán bicicletas, sino también, accesorios y vestimenta.

A su vez, ese se mismo domingo se sumarán diversas intervenciones artísticas y habrá un gran escenario de premiación.

Reciclado y Economía Circular

Los participantes que lleguen a la meta recibirán medallas confeccionadas íntegramente a partir de tapitas plásticas que llegaron hasta los Centros Verdes gracias a la recolección diferenciada de los Ecopuntos y del programa Eco Aliados que lleva adelante el ente Córdoba Obras y Servicios (COyS).

El objetivo de la Municipalidad de Córdoba es mostrar la importancia de la economía circular mediante la reutilización de materiales y productos para otorgarles nuevos usos y evitar la generación de residuos.

Además, la “Vuelta Ciclística Ciudad de Córdoba 22” marcará el debut del equipo de ciclismo de la Municipalidad de Córdoba, que competirá en la categoría Federados.

El grupo está compuesto por los competidores Josefina María Rita Campos, Antonella Sabrina Garcia, Irma Cristina Greve, Maximiliano Gabriel Almada, Máximo Emanuel Cornejo, Joaquín García, Franco Miranda, Joaquín Plomer Vilotta y Eric Rodríguez.

El equipo se completa con el técnico Silvio Raúl Pirrello, el mánager Aiel Arnaudo y el mecánico Emanuel Leandro Pirrello