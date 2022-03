Gesto entre la educación y el deporte: el IPET Nº 50 construyó un tablero electrónico para Tiro y Gimnasia

Este jueves, el IPET Nº 50 "Emilio F. Olmos" entregó un tablero electrónico al Club Tiro y Gimnasia que fue realizado por estudiantes de séptimo año "B" de la especialidad de Electrónica de la promoción 2019 por pedido de la institución deportiva.

De la entrega participaron exalumnos, docentes a cargo, directivos de la institución y representantes del club.

Daniel Gallo, docente en aquel año, hoy ya jubilado, contó que el trabajo se inició por encargo de una profesora del club Tiro y Gimnasia, y que su construcción se inició en la materia F.A.T. de la especialidad de Electrónica en séptimo año.

"Se empezó de cero con el diseño y el armado completo del tablero, para el tiempo y la cuenta de tantos en el básquet. Fue un trabajo que demandó un par de años. Se terminó en 2019 para poder ponerlo en marcha en el 2020, pero la pandemia hizo que todo se demorada", dijo.

Seguidamente, agregó: "Y acá estamos en 2022 con los exalumnos, con el profe jubilado, pero cumpliendo con esta gente que se esperanzó en nosotros. Acá está, para poderlo usar. Es una gran labor la que hicieron los muchachos allá, un gran trabajo. En 2018 fue el diseño, la preconstrucción, y en 2019 es donde más se ha trabajado".

Por su parte Eduardo Marcinelli, jefe del taller, destacó el acercamiento de la escuela con las demás instituciones de la ciudad y agradeció que los exestudiantes hayan vuelto a la institución educativa. "Hay que destacar la gran pertenencia que ellos tienen. Ellos fueron aplicando en séptimo año lo que aprendieron en toda la especialidad, porque séptimo año es la conclusión, y este es el resultado. Estoy orgulloso del profesor, del taller y de todos los alumnos".

A su turno Jorge Tomé Seif, director de la escuela, agradeció a la comunidad de San Francisco y la región por la confianza para con la institución y dijo: "Esta es una forma más de decir 'aquí estamos' frente a los requerimientos de la sociedad".

"Agradecemos mucho a la comunidad por la confianza que tiene en la escuela de trabajo, y en la aceptación social que tiene esta magnífica escuela que hace un par de días cumplió 87 años. Fue fundada en 1935 y se han formado miles de técnicos por acá. Y que los chicos estén de regreso es una gran satisfacción", manifestó.

"Cada uno aportó su granito de arena"

Los jóvenes, en ese entonces estudiantes, recordaron cómo fue el proceso para concretar el proyecto y resaltaron la formación obtenida a lo largo de los años en su educación secundaria.

Uno de ellos, Rodrigo Chiavassa, apuntó: "Este proyecto se empezó en 2009, en el último año de cursado. Aplicamos todo el contenido de lo que fuimos viendo durante la carrera y en la especialidad Electrónica. Nos presentaron el proyecto y nos pusimos manos a la obra. Ya había una idea del año anterior, un diseño, nosotros teníamos que comprobar que estuviera bien y llevarlo a la práctica".

Facundo Ruiz, otro de los exestudiantes, afirmó: "Fue un lindo proyecto. En séptimo año hemos hecho varios proyectos, y uno de los más grandes fue el tablero, en donde aprendimos a hacer un montón de cosas, acondicionar las placas, soldar, encontrar fallas, porque por ahí uno ensambla y se encuentra con fallas, ayuda a desarrollar la capacidad de encontrar el problema, y resolverlo, es un buen ejercicio para la mente al encontrarse con un problema buscarle una solución".

"Cada uno aportó su granito de arena, con el trabajo de cada uno se fue llegando al resultado final. Cuando uno lo ve se da cuenta que valió la pena todo el esfuerzo", sumó.

El joven, además, se mostró agradecido con la formación: "Estoy agradecido al colegio por todas las herramientas que nos brindó, por el conocimiento, sobre todo con el profesor Gallo, sin él no sería lo que soy ahora. He aprendido mucho, es una gran persona, gracias a el hemos salido con un oficio de este colegio. La mayoría de los chicos ha salido con trabajo o ha seguido estudiando o ha iniciado por cuenta propia con un negocio ye so se aprende acá".

Por último Nicolás Olmos, otro de los exestudiantes participantes en el proyecto, enunció: "Hoy estamos nosotros tres acá, pero es un trabajo de muchos chicos, cada uno hizo su parte. Por proyectos como este hoy tenemos una formación bastante sólida que nos permitió seguir estudiando y trabajando, muchos de mis compañeros hoy tienen trabajo gracias a la escuela. Es muy lindo pensar que gracias al esfuerzo de todos nosotros acá tenemos nuestra marca, es algo en lo que trabajamos todos y se ve en un resultado final, es grato de verlo".

"Es una alegría inmensa para el club"

Julieta Novaretto, una de las profesoras del Club Tiro y Gimnasia, fue la encargada de recibir el tablero y destacó que para el club "es una alegría inmensa", porque en el momento en que acercaron a la institución esta propuesta de trabajo, desde la misma la recibieron, aceptaron y concluyeron.

"Ellos no lo dudaron, desde el primer momento nos dijeron que si", dijo.

Novaretto también indicó para qué utilizarán la nueva herramienta: "Tiro y Gimnasia es una institución con recursos económicos escasos, por lo tanto muchas veces mejorar las condiciones edilicias o reunir materiales se hace difícil, a todos en general, pero nosotros recién estamos empezando a conseguir ahora determinados recursos que otras instituciones tienen desde hace años".

"Vamos a empezar a equipar las canchas y dentro de ellas está la de básquet. en donde empezamos a conformar el tablero electrónico. Los chicos hicieron este, con cronómetro y puntuación, y va a ser colocado próximamente. Estamos sumamente felices de que con la ayuda del resto podamos concretarlo", cerró.