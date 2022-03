Sportivo Belgrano comienza a cerrar la etapa de preparación de cara al Torneo Federal A 2022 donde debutará el domingo 27 de marzo ante Gimnasia y Tiro de Salta en condición de local.

En ese marco, el Director Deportivo de Sportivo Belgrano Juan Pablo Francia, junto al defensor Claudio Verino hablaron sobre el trabajo que realizó el equipo en la etapa de pretemporada. "Fue una pretemporada exitosa, muy linda, pudimos concretar muchas cosas positivas en el grupo, se armó un grupo de seres humanos y de jugadores buenísimo, estamos en una etapa del club que me gusta, que no he vivido en otros años, ver crecer al club de esta forma entusiasma y much", dijo Verino.

"Con respecto a los departamentos, lo social y lo deportivo entusiasma mucho, solamente queda pedirle a dio que nos acompañe en lo deportivo porque el club está a la altura de otra categoría, estamos por muy buen camino", agregó.

En tanto, Francia se mostró conforme con el trabajo realizado hasta ahora y con los jugadores que se sumaron al club. "Se pudo traer a los jugadores que teníamos pensado traerlos, todos los jugadores fueron consensuados con la dirigencia y los que manejan el fútbol, obviamente también con el entrenador, no se cierran las puertas para algún refuerzo más, pero tenemos el 98% del plantel armado", señaló.