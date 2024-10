Dos estudiantes de la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” obtuvieron el primer premio en el Certamen Artístico Provincial “Justicia, justicia perseguirás” que promovía la vinculación de adolescentes con los 30 años del ataque a la AMIA a través de producciones.

Los chicos premiados son Ana Cielo Garrone y Nazareno Falco que cursan 6°año D de la especialidad Ciencias Sociales y ambos construyeron una historia ficticia, pero contextualizada a partir de los trágicos hechos ocurridos en Buenos Aires en 1994.

Su idea se basaba en dos personas jóvenes se conocen en esas circunstancias, pero cuyas vidas se detienen ya que se convierten en víctimas del ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en julio del ’94. A partir de allí reconstruyeron lo sucedido en el brutal ataque terrorista que culminó con una explosión.

Cabe destacar que existían diferentes categorías donde podían inscribirse, entre las audiovisuales se encontraba el podcast y el proyecto lo encararon asesorados por los profesores de Historia Daniel Lario, Ciudadanía y Política, Judit Longo y de Formación para la Vida y el Trabajo, María José Fornero.

Ana Cielo expresó que ni bien le presentaron la propuesta aceptó y eso causó un gran impacto en ella: “Empecé a investigar sobre el atentado y no pude evitar empatizar con las víctimas y sus familias. Me encantó poder conocer más y aprender a grabar un podcast.” Su compañero Nazareno detalló: “Fue una experiencia muy enriquecedora que me permitió ampliar los conocimientos sobre nuestra historia reciente... Además, mejoré mi oralidad al practicar la lectura del texto guionado.”

Por otro lado, el docente de Historia Daniel Lario dijo que "se trata de un logro fruto del proyecto pedagógico con foco en los derechos humanos que se lleva a cabo desde hace años”

La premiación será este martes 29 de octubre de 2024 a las 10 en el Paseo Cultural del Buen Pastor, en Córdoba Capital.