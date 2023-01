Egresado de UTN San Francisco creó su propia empresa dedicada a la ganadería

ADN Ganadería es una empresa con sede en Chaco dedicada a la producción de artículos rurales e insumos para hacienda, bombas solares y equipamiento de pesaje y trazabilidad digital, entre otros productos, que fue fundada por el licenciado en Administración Rural Guillermo Pagani, graduado de la Facultad Regional San Francisco.

Oriundo de Brinkmann, comenzó a estudiar la Licenciatura en 2004 en nuestra ciudad. Y de inmediato se vinculó laboralmente al sector.

“A finales del 2004 empecé a trabajar con un profesor de la Facultad en una empresa de pool de siembra que operaba en distintos campos de la región, es decir que iba a la par de lo que estaba estudiando, me iba empapando en la administración y gestión de la empresa agropecuaria”, contó.

En 2013, aprovechando que su familia había fundado Rincón del Norte, una carpintería rural en Brinkmann, empezó a viajar a Chaco para establecer una sucursal en la localidad de Presidencia de La Plaza.

Un emprendimiento exitoso

Su firma, ADN Ganadería nació a principios de 2018 a raíz de una necesidad de extender mercados. “Fue sumar productos a lo que hacíamos en Rincón del Norte. Cuando vas a un campo descubrís que hay un montón de necesidades y para darle soluciones a los clientes empezamos con ADN Ganadería a trabajar muy fuerte principalmente en bombeo solar”, explicó.

En la actualidad, su empresa es representante oficial de Lorentz, marca alemana de bombeo. Ofrece artículos rurales e insumos para hacienda, bombeo solar y equipamiento, principalmente productos tecnológicos para el manejo de hacienda.

Además, sumaron en paralelo un nuevo proyecto llamado ADN Sustentable, que trabaja con energías renovables: “Ya hemos hecho un parque solar e instalaciones fotovoltaicas de todo tipo, con lo que, además de estar vinculados al campo, tanto en Rincón del Norte como en ADN Ganadería, abastecemos a clientes fuera del sector”.

El valor de la formación universitaria

Pagani destacó que desde que empezó a estudiar pudo vincularse al sector: “Terminé el primer año y ya tenía trabajo”. Y agregó: “La carrera me sirvió un montón para formarme, me dio herramientas y me enseñó a aplicarlas en el trabajo”.

A la vez, manifestó que es “muy importante” contar con una visión global de una empresa, enfocada al campo en este caso y tener herramientas. “Me tocó en muchas oportunidades empezar totalmente de cero y hasta tomar decisiones, eso se lo agradezco a la Facultad. Las herramientas que nos han dado han servido. El desafío es mantenerse constantemente capacitándose, buscando otras herramientas”, reveló.

Y concluyó: “La carrera que uno estudia te prepara, te forma, te da herramientas, pero depende de uno aprovecharlas”.

