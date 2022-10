Zenón Pereyra y Deportivo Josefina definen el Torneo Reválida

Con horario unificado (16 horas) se define este domingo el Torneo Reválida de la Zona Sur en la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Zenón Pereyra -puntero- o Deportivo Josefina -escolta- conseguirán este domingo un lugar en la semifinales por el ascenso.

El Rojinegro tiene dos puntos de ventaja en la tabla y visita a Defensores de Frontera, mientras que el Deportivo visitará a Juventud Unida de Villa San José. En caso de terminar igualados en la primera posición habrá un partido desempate en cancha neutral a las 72 horas.

En el adelanto de la fecha, La Hidráulica derrotó por 1 a 0 a Atlético Esmeralda en condición de visitante el pasado viernes por la noche. El gol del equipo de Frontera lo anotó Facundo Farías.

En tanto, la reserva del rojinegro ganó por 3 a 0 con los dos tantos de Gastón Amaya y de Jesús Farias.

Cabe recordar que La Hidráulica ya tiene un lugar asegurado en las semifinales por el ascenso.

9° fecha (última)

Atl. Esmeralda 0-1 La Hidráulica

16 hs Def. de Frontera vs. Zenón Pereyra FBC

16 hs Juv. Unida vs. Deportivo Josefina

12.30 hs San Martín vs. Dep. Susana

16 hs Sp. Santa Clara vs. Sp. Libertad

Tabla

1. Zenón Pereyra 17 pts.

2. Dep. Josefina 15 pts.

3. Juv. Unida 13 pts.

4. La Hidráulica 13 pts.

5. Sp. Santa Clara 11 pts.

6. Atl. Esmeralda 10 pts.

7. Sp. Libertad 10 pts.

8. Def. de Frontera 8 pts.

9. San Martín 7 pts.

10. Dep. Susana 7 pts.