Leonardo Yob cierra un 2021 espléndido. El joven de 19 años disputó el Master Final en Vicente López donde estuvieron los mejores 16 jugadores del ránking argentino de primera categoría. Fue junto a su compañero Marcos Andrada de Villa Mercedes

Además, obtuvo dos títulos en la temporada (en Charata, en Cruz del Eje y en Villa María) consagrándose como el primer sanfrancisqueño en ganar un torneo en el circuito profesional de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel.

Yob pudo alcanzar una gran meta y se dedicó este año exclusivamente a la disciplina combinando su trabajo con los entrenamientos y los cuidados intensivos de su cuerpo que el deporte profesional requiere.

En diálogo con El Periódico, habló de su presente y sobre un año increíble, donde apostó al crecimiento personal que terminó dando sus frutos.

- ¿Cómo se desarrolló tu año?

El año no fue positivo, fue mucho más que eso. Comencé el año con incertidumbre después de un año de pandemia sabiendo que podía haber un rebrote y se podía cerrar todo, no podíamos entrenar, así que empecé a estudiar buscando una segunda opción porque yo sé que en el deporte, en algún momento, si no te consagrás quedás en la nada. Mi plan B siempre fue estudiar, ser profesional, después se recuperó todo y empecé a viajar. El año en realidad fue de agosto a diciembre en mi paso por el circuito.

- ¿Cuándo hacés el clic y te empezas a dedicar exclusivamente?

Las ganas las tuve siempre, pero había incertidumbre. Cuando se asentó el circuito, ahí busqué compañero (Marcos Andrada) y empecé a viajar, en el primer título -que fue en el tercer o cuarto torneo que jugamos- hice un clic porque yo entrenaba dos veces por semana, o sea, el primer torneo que voy a jugar que era de la puntuación más alta, donde logramos un resultado, ni yo, ni mi compañero entrenábamos como ahora, sí con el objetivo de jugar en primera pero no iba todos los días 2 horas. Ahí hice el clic donde me dije: "si entreno más o menos y tuve buenos resultados, voy a entrenar mucho más, a tomármelo en seria para llegar a tener mejores resultados".

Después del primer torneo, ahí a nosotros nos hace un clic donde nos dijimos: "vamos a viajar, vamos juntos, pero es un compromiso de los dos. Tenemos que entrenar como una pareja y tiene que haber apoyo de las dos partes, porque si yo doy todo y vos no me das lo suficiente, vamos a fallar", entonces creo que fue muy bueno el clic de los dos y el compromiso que tuvimos.

- ¿Por qué con Marcos?

Lo conozco desde chico, tiene mi edad, yo hace mucho mucho el juego -unos 10 años que toqué por primera vez en mi vida una paleta- . A los 12 empecé a bajar a los torneo nacional de menores entonces ya iba conociendo a los jugadores, formando relaciones y nos conocimos desde esa edad, pasamos por toda nuestra etapa por selectivo y nunca jugando juntos, salvo en 2019 que jugamos tres torneos, él se lesiona y yo también. Vino la pandemia y quedó una amistad muy buena de esos torneos, como estábamos igual, sin compañero, no estábamos 100% enfocados en el pádel, nos escribimos y fuimos, así empezamos este año (risas).

- ¿Cómo combinas el trabajo con el entrenamiento y la competencia en este nivel?

Mi día está lleno. Tengo un gran apoyo en mi trabajo, porque trabajo en un lugar relacionado al pádel, donde se venden paletas, indumentaria, accesorios y si tenía que salir a jugar me bancan mientras cumpla con el trabajo en la semana, no llegue tarde, entonces cumplo un horario normal de trabajo y los fines de semana si tengo que viajar lo hago porque me bancan si cumplo.

"Entreno con Mikel Ormaechea en Net Pádel y con Hernán Crespo lo físico con un trabajo personalizado", dijo Yob.

- Es importante también que te puedas preparar en San Francisco, aprovechando el crecimiento que tuvo la disciplina en la ciudad...

El boom del pádel hace rato que viene, después de la pandemia fue increíble. Se notó mucho porque se construyeron muchas canchas, con Mikel y Hernán vengo trabajando desde hace tres y cuatro años. Estuvieron desde siempre conmigo, cuando era más chico de mi edad estaba yo solo, después vino "Nacho" Caluva y ahora hay escuelitas en todos lados, en Net hay entre 15 y 20 chicos, también hay chicos de 15-16 años y yo a esa edad era el único -salvo mi hermano-. No tenía tres o cuatro chicos de segunda, primera o tercera; no tuvimos las posibilidades que tienen ellos y por suerte esto me agarra siendo chico porque tengo 19 años, ver ese potencial que hay en San Francisco a mí me gusta mucho, yo pasé esa etapa y la pasé con gente más grande.

- Y de alguna manera, vos les servís como espejo

Quieras o no te ayuda y los ayuda a ellos para darles un panorama de lo que pueda llegarles a pasar de acá a un par de años. Cosas que yo no hice y que me doy cuenta ahora que estoy profesionalizándome. A esa edad yo salía, me acostaba tarde, comía mal porque era normal para mí, si les logramos cambiar los hábitos a los chicos mostrándoles nuestra experiencia que quieras o no es corta también, estaría muy bueno.

Yob comenzó en año en el puesto 200 del ránking. Disputó 15 torneos, ganó tres títulos y acumuló 6063,05 puntos que lo llevaron al puesto 15 de la Argentina.

- ¿Cuál va a ser el desafío en 2022?

Por mi parte voy a tratar de afianzarme en el circuito nacional. Estamos en el top 15, la idea es estar entre los de arriba y voy a empezar a ver si puedo jugar el circuito internacional, el ATP Pádel Tour donde hay torneos en Paraguay, en Buenos Aires, en México, en Brasil, son países donde se puede viajar, por ahí el World Pádel Tour que es el otro circuito internacional está solo en España y uno solo en Argentina.

- Y con la posibilidad de que el ATP pueda venir a San Francisco o a Córdoba

Sí, no sé como estará ese tema. Hay una fecha confirmada en Buenos Aires, ojalá que venga porque sería jugar como en casa. Sería muy bueno para todos, para mí es un orgullo representar a la ciudad.

"Agradezco siempre a Mikel Ormaechea de Net Pádel, Hernán Crespo por tantos años de acompañamiento, cuando casi ni se jugaba. A mi sponsor, a Diego Bossa que me da la indumentaria, es el lugar donde trabajo también. A mi familia, amigos y a toda la gente que nos acompaña, para nosotros es mucho", concluyó Leonardo Yob.