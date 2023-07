La tercera fecha del Clausura en la Zona Sur de Liga Rafaelina de Fútbol arranca con uno de los clásicos de Frontera como adelantó. Este viernes, La Hidráulica recibe a La Trucha desde las 20 horas en reserva y 21.30 en primera división.

El rojinegro viene de empatar con Zenón Pereyra en el segundo encuentro del ciclo encabezado por Cristian Camino. La “H” busca seguir sumando para la General y pelear los puestos principales del Clausura.

La Trucha viene de ganarle a Sportivo Libertad e intentará sumar otra victoria que lo mantenga expectante. El Verde hizo un buen Apertura y peleó por el título con chances hasta las fechas finales; por ello buscará repetir lo hecho en la primera parte del año

En el Apertura, el clásico quedó en manos de La Trucha por 2 a 0 con goles de González y Piombo.

Por otro lado, Defensores jugará el domingo en condición de local ante Sportivo Santa Clara, rival directo en la General. Será desde las 15 horas en reserva y 16.30 en primera.

Así se juega la fecha

Viernes 20 hs / 21.30 hs | La Hidráulica vs. La Trucha FC

Viernes 20.30 hs / 22 hs | Talleres M. Juana vs. San Martín

Domingo 15 hs / 16.30 hs | Bochófilo Bochazo vs. Zenón Pereyra FC

Domingo 15 hs / 16.30 hs | Atl. Esmeralda vs. Juv. Unida VSJ

Domingo 15 hs / 16.30 hs | Def. de Frontera vs. Sp. Santa Clara

Lirbe: Sp. Santa Clara

Posiciones

Atl. Esmeralda 6 pts. La Hidráulica 4 pts. B. Bochazo 4 pts. La Trucha 3 pts. Sp. Libertad 3 pts. Talleres 2 pts. Def. de Frontera 1 pt. Zenón Pereyra 1 pt. Sp. Santa Clara 1 pt. San Martín 1 pt. Juv. Unida 0 pts.

General